“تنزيل كشوفات PDF”.. اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة عبر منصة مظلتي واسماء المشمولين الدفعة الخامسة

اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة، يمكنك الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة عبر منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل العراقية الكترونيا بسهولة وخلال دقائق معدودة، حيث يحرص المواطنين محدودي الدخل والفقراء حاليا على معرفة أي أخبار تخص الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة الدفعة الخامسة للتعرف على وقع عليهم الاختيار للاستفادة من الدعم المقدم أم لا، واليكم رابط منصة مظلتي استخراج اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023، فتابعونا.

اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة

تم الاعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة عبر موقع وزارة العمل العراقية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال البحث الميداني للتحقق من صحة البيانات المقدمة من قبل المتقدمين، حيث أن هناك أكثر من 900 ألف مواطن قد سجلوا للحصول على الوجبة التاسعة من الرعاية الاجتماعية، وخلال السطور السابقة قد تم قبول ما يزيد عن 200 ألف شخص للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية مما دفع الدولة لتقسيمهم إلى دفعات نظرا لوجود عجز في ميزانية الدولة التي لا تستوعب هذا القدر مرة واحدة، وحاليا تقوم الوزارة بصرف الدفعة الخامسة، واليكم استخراج اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة الدفعة الخامسة:

أدخل على موقع منصة مظلتي الرسمية.

قم بالدخول إلى ايقونة الرعاية الاجتماعية.

اختر الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة الدفعة الخامسة.

ادخل البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

اضغط على كلمة “استعلام”.

ستظهر لك كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

الآن ابحث عن اسمك بين اسماء المستفيدين.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023

وقد وضعت وزارة العمل شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023، والتي جائت كما يلي: