موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي .. والقنوات الناقلة

يمكنك معرفة موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة، حيث يبحث عشاق نادي ليفربول الإنجليزي عن موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي ، بينما تعد هي المباراة الثالثة لفريق ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث بينما كان فريق ليفربول تعادل في مباراته الأولى مع فريق تشيلسي 1/1، قبل أن قد يعود ليفربول بقيادة نجمه محمد صلاح للفوز على فريق بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد،.

موعد مباراة ليفربول القادمة بعد ثلاثية بورنموث

هذا وسوف يكون موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي أمام فريق نيوكاسل الأحد الموافق 27 أغسطس في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة- مصر، وفي تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت مدينة مكة المكرمة- السعودية، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت دولة الامارات المتحدة- دبي وأبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول القادمة ضد نيوكاسل

هذا وسوف تكون القناة الناقلة لمباراة ليفربول القادمة ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي هي تعد قناة بي إن سبورتس، وسيلتقي ليفربول ونيوكاسل الأحد الموافق 27 أغسطس عند الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، حيث يحتل فريق ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط.

فيما قد يحتل فريق نيوكاسل المركز السادس برصيد 3 نقاط جمعها من الفوز في مباراة والهزيمة في مباراة، حيث يتم نقل المباراة على مجموعة قنوات بي إين سبورتس القطرية، بينما سوف يكون ملعب مباراة ليفربول القادمة ضد نيوكاسل في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي هو ملعب جيمس بارك هو ملعب نيوكاسل.