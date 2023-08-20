بشرى لأصحاب المعاشات بشأن زيادة جديدة في سبتمبر القادم.. تعرف على التفاصيل

تسعى الحكومة المصرية لتوفير يد العون لكافة المواطنين من خلال تقديم زيادة للمعاشات لإعاناتهم على متطلبات الحياة في ظل الظروف المعيشية العصيبة، ولكن كشفت وزارة التضامن الاجتماعي أن مقدر الزيادة التي يتم صرفها لأكثر من 10 مليون و500 ألف شخص مستفيد داخل جمهورية مصر العربية، لذا سنتطرق لتوضيح بشرى لأصحاب المعاشات بشأن زيادة جديدة وغيرها من التفاصيل الآخرى.

بشرى لأصحاب المعاشات بشأن زيادة جديدة

يتساءل الكثيرين عن كافة الأشخاص عن معاشات الشهر القادم حيث أعلنت وزارة التضامن المصرية تُقدر بنسبة 15% وهي التي تم تحديدها وفقًا لنصوص قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية والتي بدأ الصرف لها في شهر أبريل الماضي وفقًا لتوجهيات رئيس جمهورية مصر العربية حيث تسعى الحكومة المصرية لتوفير يد العون في ظل الظروف المعيشية التي تمر بها البلاد.

مقدار الزيادة الجديدة

حددت وزارة التضامن المصرية أن مقدار الزيادة الجديدة تتراوح من 175 وحتى 1635 جنيه مصري، حيث انتشرت الكثير من الشائعات حول أمر على خلاف هذا ولكن ما هي ألا شائعات وليس لها أساس من الصحة ومشيرة إلى أن الوزارة تسعى لتطبيق جميع الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة الجائحة، ولكن بالنسبة لصرف المعاش لشهر سبتمبر لم تُحدد حتى وقتنا هذا الوزارة ولكن من المتفرض أن تكون في اليوم الأول من الشهر الميلادي ويستمر حتى اليوم الخامس.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة تسعى لتوفير جميع المواعيد التي تخص المعاشات ولكن في حال تحديدها للموعد المقرر لصرفها خلال الشهر القادم سنوفيكم بالخبر مباشرةً.