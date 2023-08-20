معدل قبول العاشر العام في سوريا 2023/2024 moed.gov.sy وزارة التربية والتعليم السورية

يسهل علينا الان التعرف على معدلات القبول للصف العاشر حيث انها تعتبر من ضمن أهم المراحل الدراسية في حياة الطلاب ومن خلال مقالنا سنتعرف على معدل قبول العاشر العام في سوريا.

معدل قبول العاشر العام في سوريا

يمكننا التعرف على المعدلات المعلن عنها من قبل وزارة التربية السورية في كل عام وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد فقد اعلنت الوزارة عن ان معدل القبول لهذا العام سيكون أعلى من العام الماضي ويمكن ان يصل إلى 70% ويتم الاستعلام عن المعدل من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية، والتي سيتم الاعلان عنها خلال وقت قليل.

معدلات قبول الصف العاشر في سوريا 2024

حددت وزارة التربية والتعليم السورية معدلات القبول في الصف العاشر لبعض المحافظات ومنها.

معدل القبول في باللون الأسود 1786.

القبول في ريف القبة 1451.

معدل القبول إلى 1831 في محافظة طرطوس.

معدل القبول في محافظة إدلب وصل إلى 1700.

وصل معدل القبول في ريف دمشق إلى 1663.

معدل القبول إلى 2000 في محافظة اللاذقية.

معدل القبول في المرحلة الثانوية

صرحت وزارة التربية والتعليم في سوريا ان العام الدراسي الجديد سيشهد ارتفاع في معدلات القبول، وسوف تتم زيادة نسبة أو معدلات القبول لهذه المرحلة خلال العام بسبب ارتفاع نسبة النجاح ويرتفع في كافة الفروع العلمية والأدبية والقانونية، فان المرحلة العاشرة تحتوي على عدد كبير من المعرفة التي لن تقبل الا المتفوقين في المرحلة السابقة وانها من ضمن اهم المراحل ويتم بذل مجهود كبير في الدراسة والمذاكرة لاجتياز الاختبارات النهائية.