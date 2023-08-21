” القرعة دلوقتي يا تلحق يا متلحقش” حجز أراضي الإسكان الاجتماعي إليكترونيا بأولوية الحجز أغسطس 2023 في هذه المدن الجديدة..احجز من هنا

البحث عن كيفية حجز أراضي الإسكان هو بمثابة الشغل الشاغل للمواطنين والراغبين في الحصول على الأراضي المخصصة للأفراد، وذلك بعد أن تم الإعلان من قبل الوزارة عن طرح نحو 522 قطعة للحجز بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل.

حجز أراضي الإسكان

أوضحت وزارة الإسكان من خلال صفحتها الرسمية عن بدء حجز إراضي الإسكان من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 22/8/2023 ولمدة شهرين على أن يكون الحجز بصورة إلكترونية وذلك بالطرح الثالث للتخصيص الفوري ويمكن لكافة المواطنين الراغبين في الحجز إتباع هذه الخطوات:

سجل الدخول إلى الموقع الإلكتروني المخصص للحجز.

ادخل البيانات الخاصة بك بعد إنشاء حساب جديد إذا كانت هذه المرة الأولى لك.

عليك اختيار المحور والمدينة التي تود الحجز بها بالإضافة إلى اختيار الموقع.

أنقر على كلمة تفاصيل وذلك حتى يتاح لك رؤية قائمة القطع المتاحة للحجز.

عليك استكمال باقي الخطوات اللازمة من أجل الحجز ومن بينها إدراج عملة السداد واستخراج استمارة الحجز والتي تحتوي على كافة البيانات من أجل التوقيع عليها.

مقدمات جدية الحجز فى أراضى الإسكان بالمدن الجديدة

أوضحت الوزارة في بيانها أن مبلغ جدية حجز قطع الأراضي الأكثر تميزًا يبلغ 350 ألف جنيه.

مبلغ جدية حجز قطع الأراضي المميزة 100 ألف جنيه.

يبلغ مبلغ جدية الحجز لقطع الأراضي المتوسطة نحو 25 ألف جنيه.

لكن أوضحت الوزارة في بيانها أنه في حالة التزاحم على قطعة أرض واحدة بمحور قطع الأراضي الأكثر تميزًا سوف يتم العودة مرة ثانية إلى عملة السداد ويتم إعطاء الأفضلية للسداد بالدولار الأمريكي، شريطة أن يتم التحويل من الخارج أو من الداخل بعد مرور 60 يومًا على الإيداع في البنك.