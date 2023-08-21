“الميعاد الرسمي آخر كلااااام” .. تقديم شقق الإسكان الاجتماعي المرحلة الجديدة 2023 وموعد سحب كراسة الشروط من البريد أو بنك الاسكان والتعمير

متى موعد فتح باب تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وما هي الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم، يسعى الكثيرين من المواطنين من بين ذوي الدخل المحدود والمتوسط للحصول على شقق سكنية في مشروعات الإسكان خاصة في ظل ارتفاع أسعار الوحدات العقارية.

تقديم شقق الإسكان الاجتماعي

وفقًا لتصريحات مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي أنه لا يوجد حجز حاليًا على شقق الإسكان الاجتماعي، لكن يتم حاليًا التجهيز من أجل طرح الإعلان المقبل والذي يتوقع له نهاية العام الجاري أو بداية عام 2024 على أقصى تقدير.

وأنه فور الانتهاء من الإعلان لشقق السكنية التي تتراوح مساحاتها ما بين 75 و 90 متر لذوي الدخل المحدود وبين 100 حتى 120 متر لشقق الإسكان المتوسط سوف يتم طرح الإعلان على الفور من خلال الصفحة الرسمية للوزارة.

شروط الإسكان الاجتماعي

تم وضع مجموعة من الشروط الهامة من قبل صندوق التنمية العقارية للحصول على الوحدات وهي كالآتي:

ينبغي أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 21 عام حتى 50 عام.

عدم الحصول على أي من الوحدات المدعمة من قبل الدولة من قبل للمستفيد أو أي من أفراد اسرته مثل الزوجة والأبناء.

عدم الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري التي صدرت في عام 2014 وحتى الآن.

أن يتم التقديم في محل الإقامة وفقًا للبطاقة الشخصية.

عدم زيادة الدخل عن 6000 جنيه للأعزب وعن 8000 جنيه للمتزوج أما عن الحد الأدنى للدخل لا يقل عن 1500 جنيه.

رابط حجز شقق الإسكان

يتم حجز الشقق فور صدور الإعلان بصورة رسمية من قبل وزارة الإسكان عن طريق الموقع الإلكتروني، ومن ثم ملء البيانات المطلوبة بصورة صحيحة وشراء كراسة الشروط من مكاتب البريد وسداد مبلغ جدية الحجز والذي يتوقع أن يصل إلى 20 ألف جنيه لمحدود الدخل و50 ألف لمتوسطي الدخل.