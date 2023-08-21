“بأعلى فايدة وأكبر عائد في مصر” أنواع شهادات توفير البنك الأهلي المصري 2023 .. المكان السليم اللي تشيل فيه فلوسك

يقدم البنك الأهلي المصري العديد من أنواع شهادات التوفير المختلفة بأعلى عائد، لذلك يزداد البحث من قبل المواطنين عن شهادات توفير البنك الأهلي بعد قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة بمعدل 1% من أجل مواجهة التضخم، وسوف نخبرك من خلال هذا المقال على شهادات الادخار الثلاثية.

شهادات توفير البنك الأهلي

وفقًا لما أشار إليه موقع البنك الأهلي المصري فإن هناك العديد من الشهادات التي تم طرحها ذات العائد المتغير والتي يطلق عليها الشهادة البلاتينية بسعر شراء يبدأ من الف جنيه والشهادة لمدة ثلاث سنوات والتي يحتسب العائد عليها من اليوم التالي للشراء بسعر عائد 19.5%.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

يبلغ قيمة الحد الأدنى لشراء هذه لشهادة نحو 1000 جنيه.

تصل مدتها 3 سنوات.

يصل سعر العائد إلى 22% شهري في السنة الأولى، و18% في السنة الثانية، و16% في السنة الثالثة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

يبدأ الحد الأدنى للحصول على هذه الشهادة من ألف جنيه.

تصل مدتها 3 سنوات.

يصل سعر العائد إلى 18.5% ويصرف العائد بصورة ربع سنوية.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

الحد الأدنى للحصول على الشهادة يبدأ من الف جنيه.

تصل مدتها 5 سنوات.

يصل سعر العائد إلى 12.25% ويصرف بصورة شهرية.

شهادة أمان المصريين

يبلغ قيمة الحد الأدنى للشراء 500 جنيه، والحد الأقصى 2500 جنيه.

تصل مدتها 3 سنوات.

يصل سعر العائد إلى 13% شهري.

مميزات شهادة أمان المصريين

تقدم الوثيقة تأمين على الحياة وذلك من عمر 18 وحتى 59 عام بدون كشف طبي، ويتم سداد قيمة قسط التأمين من عائد الشهادة ويحصل المؤمن عليه تعويض في حالة الوفاة الطبيعية بمبلغ 50 ألف جنيه وفي حالة الوفاة بحادث على تعويض 250 ألف جنيه.