بالزيادة الجديدة.. صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 لموظفي الهيئات والوزارات رسميًا .. الموظفين مش مصدقين نفسهم

مرتبات شهر أغسطس 2023، في انتظار الموظفون صرف رواتب شهر أغسطس 2023، حيث أعلنت وزارة المالية عن بدء صرف هذه الرواتب ابتداءً من يوم الخميس القادم الموافق 24 أغسطس 2023، وذلك للهيئات والوزارات.

بينما كشفت وزارة المالية عن بدء صرف رواتب شهر أغسطس 2023 يوم الخميس المقبل الموافق 24 من الشهر الحالي، للموظفين في جميع الوزارات والهيئات الحكومية، حيث سوف يتم صرف رواتب شهر أغسطس 2023 بزيادة جديدة، سوق تبدأ من 1000 جنيه كحد أدنى، وهي الزيادة التي قد اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر أبريل الماضي، بهدف دعم الموظفين وتسهيل أمور حياتهم.

زيادة مرتبات شهر أغسطس 2023

هذا وسوف يتم صرف مرتبات موظفي الهيئات والوزارات رسميًا في شهر أغسطس عام 2023، في بداية شهر إبريل السابق، قرر السيد عبدالفتاح السيسي رفع المرتبات. تم نشر قرار رئيس مجلس الوزراء في العدد 14 من الجريدة الرسمية، بتاريخ 11 إبريل 2023، بتعديل بعض بنود قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لعام 2019، والمتعلق بتحديد الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين في الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية العامة.

جدول صرف مرتبات أغسطس 2023

سوف يتم دفع مرتبات شهر أغسطس ٢٠٢٣ اعتبارًا من يوم ٢٤ وحتى يوم ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣، وسنوضح ذلك في الجدول المرفق.

صرف مرتبات أغسطس 2023 اليوم الأول 24 أغسطس 2023.

صرف مرتبات أغسطس 2023 اليوم الثاني 25 أغسطس 2023.

صرف مرتبات أغسطس 2023 اليوم الثالث 26 أغسطس 2023.

صرف مرتبات أغسطس 2023 اليوم الرابع 27 أغسطس 2023.

صرف مرتبات أغسطس 2023 اليوم الخامس 28 أغسطس 2023.

مرتبات أغسطس 2023 بالزيادة الجديدة

هذا وسوف يتم تسلم مرتبات شهر أغسطس 2023 عن طريق استخدام ماكينات الصرف الآلي المعتمدة من قبل وزارة المالية، بهدف تجنب الازدحام بين المواطنين وتسهيل عملية صرف المرتبات، خاصة أنه من المتوقع أن يتم صرف هذه المرتبات خلال عدة أيام فقط.