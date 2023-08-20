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“2 سكر و2 زيت و1 أرز” هو ده نصيب الفرد في التموين شهر سبتمبر 2023 وهتصرف يوميًا 10 رغيف عيش
لا زال المواطنين المصريين يقومون بالتساؤل حول نصيب الفرد في التموين شهر سبتمبر ، لهذا فقد قامت وزارة التمرين بتوضيح ذلك، وفيما يلي سوف نوفر لكم جميع المعلومات المتعلقة بهذا الشأن، وكذلك سنوضح ما إن كان هناك زيادة بهذا الشهر أن لا على البطاقات التموينية.
نصيب الفرد في التموين شهر سبتمبر
قامت وزارة التموين بتحديد نصيب الفرد في التموين شهر سبتمبر ، كما أنها بينت أنه من المتوقع أن تكون هناك زيادة يشهر سبتمبر القادم، ولكن ليس مؤكدًا، وقد جاء نصيب الفرد كما يلي:
- كيلو زيت، بجانب كيلو سكر، وكيلو أرز، ومكرونة “ثمانمائة جم”، للبطاقات التموينية التي تحتوي على فرد، أو فردين، أو ثلاثة أفراد، وكذلك أربعة أفراد، على أن يكون ذلك لكل فرد من الأفراد.
- كما أن البطاقة التموينية التي يكون عدد الأفراد بها أكثر من أربعة أفراد فأكثر، فإنها تتلقى أربع زجاجات فحسب زيتًا، وستة كيلو من السكر، هذا بالإضافة إلى الحصول على عبوتان من المكرونة، وأيضًا عدد 2 كيلو أرز.
كيفية إنشاء حساب على مصر الرقمية
من الممكن أن تقوم بإنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية، حتى تقوم بالعديد من الخدمات التموينية، مثل فصل الزوجة وضمها لبطاقة الزوج، وغيرهم من الخدمات الأخرى، وفيما يلي طريقة إنشاء حساب بتلك المنصة:
- أولًا: لا بد من الانتقال إلى موقع مصر الرقمية، بالنقر على هذا الرابط.
- ثانيًا: تسجيل الرقم القومي الخاص بالمواطن.
- ثالثًا: تسجيل رقم المصنع الذي يوجد في البطاقة الشخصية.
- رابعًا: إدخال اسم الأم الأول.
- خامسًا: تسجيل رقم هاتف مسجل باسم المواطن.
- سادسًا: كتابة الرمز المرسل للهاتف بشكل صحيح.
- سابعًا: كتابة كلمة مرور.
- ثامنًا: الدخول على الموقع بكتابة رقم الهاتف وكلمة السر.