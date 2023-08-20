نتيجة ملاحق الثانوية الازهرية 2023 بالاسم نتيجة الثانوية الازهرية الدور الثاني جميع المحافظات

ينتظر الكثير الاعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الثاني 2023 على بوابة الأزهر واليت سيتم الاعلان عنها عقب الانتهاء من الاختبارات ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتيجة ملاحق الثانوية الازهرية 2023 بالاسم.

نتيجة ملاحق الثانوية الازهرية 2023 بالاسم

يمكن لجميع طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الأزهري الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، الاستعلام عن نتائج الملاحق من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على بوابة الأزهر.

كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب المستعلم عن النتيجة.

الضغط على نتيجة الصف الثالث الأزهري الدور الثاني 2023.

يظهر أمامك النتيجة فور اعتمادها من قبل مشيخة الأزهر وظهورها رسمياً.

موعد الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الأزهري الدور الثاني 2023

تم الانتهاء من الاختبارات وبعدها تم البدء في عمليات التصحيح والمراجعة وورصد الدرجات وإعداد كشوف النتائج ليتم إرسالها إلى مشيخة الأزهر لاعتمادها وظهورها رسمياً، ولكنه من المتوقع ان تظهر في اخر شهر أغسطس الجاري 2023 او بداية الشهر القادم شهر سبتمبر 2023.

وصل عدد الطلاب المتقدمين للاختبارات 155536 طالبا وحضر 153717 طالبا خلال اختبارات الدور الأول، ثم نجح منهم عدد 110119 طالبا اما عن عدد المتقدمين بأداء اختبارات الدور الثاني نحو 45416 طالبا.

موعد بداية العام الجديد 2023-2024

صرحت وزارة التربية والتعليم عن بداية العام الجديد 2023 / 2024، والذي يبدا في يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، وحتى يوم السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية والرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة لغات ولكن الازهر يمكن ان يعلن موعد مسبق لموعد الوزارة ولكنه لم يحدد حتى موعدنا هذا.