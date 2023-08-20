متخليش حد يضحك عليك!! نصيب الفرد على بطاقة التموين لشهر سبتمبر 2023 وهتصرف أيه كل شهر

نصيب الفرد على بطاقة التموين، زادت عمليات البحث في شهر أغسطس الجاري من خلال المواطنين عن نصيب الفرد على بطاقة التموين وعن قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أغسطس 2023 وهذا ما سنتناول الحديث عنه في هذا المقال، حيث قامت وزارة التموين بالإعلان عن الأسعار الجديدة للسلع التموينية التي يتم صرفها على نصيب الفرد في بطاقة التموين لشهر أغسطس 2023.

نصيب الفرد على بطاقة التموين

قامت وزارة التموين بتحديد نصيب الفرد من السلع التموينية على بطاقة التموين كالآتي:

سيتم صرف مقدار 1 كيلو جرام سكر فقط لكل فرد حسب الضرورة والحد الأقصى 6 كيلو.

سيتم صرف عدد واحد زجاجة زيت وزنها 800 ملي لكل فرد على بطاقة التموين والحد الأقصى حسب الاحتياج أربع زجاجات زيت.

سيتم صرف أيضاً 1 كيلو جرام أرز لبطاقة التموين والتي يكون عدد أفرادها أقل من أربعة، وصرف 2 كيلو جرام أرز لبطاقة التموين التي تحتوي على أكثر من أربعة أفراد.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أغسطس 2023

جاءت كافة أسعار السلع التموينية لشهر أغسطس الجاري كالتالي والمطبقة منذ شهر مايو الماضي وهي: