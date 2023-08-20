مفاجات وزيادة غير متوقعة لمستفيدي الدعم .. أسعار السلع التموينية لشهر أغسطس 2023 .. أعرف الأسعار قبل ما تروح تصرف

أسعار السلع التموينية لشهر أغسطس 2023، تساءل العديد من حاملي بطاقة التموين عن الأسعار الجديدة للسلع في التموين خلال شهر أغسطس، بعد حدوث زيادة في الأسعار. على الرغم من وجود زيادة في الأسعار العامة للسلع الغذائية، إلا أن وزارة التموين لم تقم بزيادة أسعار السلع التموينية. ذلك من أجل استفادة المواطن من البطاقة والحصول على أكبر قدر ممكن من السلع التموينية بأسعار مخفضة.

أسعار السلع التموينية لشهر أغسطس 2023

هذا وقد يتلقى الفرد المسجل في بطاقة التموين مجموعة من المواد كل شهر، ويختلف عدد المواد وفقًا لعدد الأشخاص المسجلين في البطاقة، حيث تتفاوت الأسعار للسلع التموينية عن الأسعار الخارجية، وفيما يلي قائمة الأسعار لهذا الشهر.

سعر كيلو السكر ١٢,5 جنية مصري.

سعر كيلو الأرز ٢٦ جنية مصري.

سعر كيلو الدقيق ٣٥ جنية مصري.

سعر كيلو الفول ٣٧ جنية مصري.

سعر كيلو العدس ٤٥ جنية مصري.

سعر لتر الزيت ٣٠ جنية مصري.

سعر برطمان الصلصة ٣٠٠ جرام ٨ جنية مصري.

سعر نصف كيلو الجبن ١٤ جنية مصري.

سعر كيلو الجبنة الرومي ١٧٠ جنية مصري.

سعر كيلو الفراخ الطازجة ٨٨ جنية مصري.

سعر البيضة البلدي ٤,5 جنية مصري للواحدة.

سعر كيلو اللحوم الطازجة ٢٦٠ جنية مصري.

سعر كيلو اللبن ١٩ جنية مصري.

طريقة تسجيل المواليد في بطاقة التموين

هذا وقد تعني إضافة المولود إلى بطاقة التموين أن الأسرة ستحصل على سلع غذائية بأسعار مخفضة وزيادة في عدد السلع التي يتم الحصول عليها، حيث قامت الوزارة بالإعلان عن طريقة سهلة إلكترونية لإضافة المواليد إلى البطاقة وهذه الطريقة هي.

الخطوة الأولى هي الدخول إلى موقع بوابة مصر عبر الرابط https://digital.gov.eg/ .

ثم يتم التسجيل للمستخدم الجديد على بوابة مصر.

يُمكن التسجيل للمولود عبر مستخدم بطاقته التموينية الأصلية وكتابة رقمه القومي المخصص له.

ثم، يتم تدوين اسم زوجته وتدوين الرقم القومي للمولود.

بعد ذلك، قم بتدوين جميع البيانات الأخرى المطلوبة المتعلقة بصاحب البطاقة، مثل رقم الهاتف، حتى يصله رسالة تأكيد قبول البطاقة.

وبعد ذلك يقوم بالإضافة بشكل مباشر.

ثم يُنتظر حتى يُرد عليه من الجهة المختصة في التموين.