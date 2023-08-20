خمس فئات فقط!! تكبير صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 لبعض الفئات.. أعرف انت منهم ولا لا

قام المواطنين في هذا الوقت الجاري، بالتحديد في الساعات القليلة القادمة بالبحث عن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 ، حيث أن وزارة المالية قامت بتحديد هذا الموعد، وفي السطور القادمة سوف نوفر لكم التفاصيل كافة التي تخص صرف تلك الرواتب التي تتعلق بهذا الشهر الجاري من أغسطس، من العام الحالي 2023م.

صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

تم تحديد موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 من قبل وزارة المالية، وفيما يلي هذا الموعد:

أول يوم: الرابع والعشرون من أغسطس 2023.

ثاني يوم: السابع والعشرون من أغسطس، من عام 2023م.

ثالث يوم: الثامن والعشرون من أغسطس، من عام 2023م.

رابع يوم: التاسع والعشرون من أغسطس من عام 2023م.

خامس يوم: ثلاثون من أغسطس من عام 2023م.

مرتبات العاملين بالدولة

بين الرئيس الخاص بقطاع الحسابات المالية، طارق بسيوني، أن المرتبات الخاصة بالعاملين في الدولة، عن الشهر الذي مضى “يوليو”، بدءًا من اليوم الموافق من 23 يوليو، وأيضًا المتأخرات بأيام التاسع، والعاشر والحادي عشر من يوليو، بالإضافة إلى المرتبات الخاصة بشهر أغسطس الجاري، ستكون بدءًا من اليوم الموافق من 24 أغسطس 2023م، هذا بجانب المتأخرات من نفس الشهر، باليوم السابع، والتاسع والعاشر، كذلك المرتبات الخاصة بشهر سبتمبر القادم، سيتم صرفها بدءًا من اليوم الواحد والعشرون من سبتمبر، وأيضًا المتأخرات أيام السابع والعاشر والحادي عشر من سبتمبر، وسوف تكون المرتبات متوفرة بماكينات الصراف الآلي، على حسب المواعيد التي تم الإعلان عنها من جانب المنظومة المالية.