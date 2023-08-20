رسميًا .. تبكير موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 بداية من غدًا!! وصرف الزيادة المالية قدرها 500ج

بشكل مستمر يتم التساؤل عن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 من جانب عدد لا يعد ولا يحصى من المواطنين المصريين، ومن الجدير بالذكر أن وزارة المالية قد بينت هذا الموعد الذي من المفترض أن يتم فيه صرف تلك المرتبات، لذا فقيما يلي في السطور القادمة سوف نوضح لكم الموعد بالتفصيل الخاص بصرف الرواتب اشهر أغسطس الحالي 2023م.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

تساءل العديد من المواطنين المصريين عن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 ، حيث إن هذا السؤال يتكرر باستمرار من جانبهم، لهذا قامت وزارة المالية بتحديد هذا الموعد المتعلق بصرف تلك الرواتب، وفيما يلي الايام الخاصة بالصرف لهذا الشهر الحالي من أغسطس 2023م:

أول يوم: يوافق 24 من شهر أغسطس الجاري 2023م.

ثاني يوم: يوافق 27 من شهر أغسطس، الجاري 2023م.

ثالث يوم: 28 من شهر أغسطس الجاري 2023م.

رابع يوم: 29 من شهر أغسطس الجاري 2023م.

خامس يوم: 30 من شهر أغسطس الجاري 2023م.

مرتبات شهر أغسطس بعد الزيادة

فيما بلي الرواتب التي تخص شهر أغسطس الجاري عقب نزول الزيادة: