لو الموظف مش فرحان مين اللي هيفرح .. عاجل بقرار وزاري زيادة جديدة .. موعد صرف رواتب المعلمين لشهر أغسطس 2023

هذا وقد يتساءل عدد كبير من الموظفين عن موعد صرف رواتب المعلمين لشهر أغسطس 2023 بالزيادة المقررة وذلك بعد إعلان وزارة المالية المصرية عن تأخير صرف رواتب المعلمين وموظفي شركات البترول وغيرهم من مسؤولي القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وسوف نذكر لكم في هذا المقال جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

موعد صرف رواتب المعلمين لشهر أغسطس 2023

هذا وقد تم تحدد موعد صرف رواتب المعلمين لشهر أغسطس 2023 باحتساب الزيادة المحددة، تعلن وزارة المالية المصرية عن تخصيص يوم الخميس القادم الموافق 24 أغسطس لصرف رواتب المعلمين، وذلك بعد تلقي الوزارة العديد من الشكاوى من موظفي القطاعات الخاصة، حيث أوضحت الوزارة في منشور خاص على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن مواعيد الصرف ستستمر من 24 أغسطس حتى الأحد الموافق 30 أغسطس، ولن يتم صرف المرتبات كاملة في نفس التوقيت.

مواعيد صرف العلاوة الشهرية

وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العالم، قامت وزارة المالية المصرية بإعطاء مكافأة إضافية لجميع الموظفين في القطاعات الخاصة والمشتركة كدعم مادي. سيتم صرف هذه المكافأة مع رواتب شهر أغسطس الحالي، حيث ستكون هذه المكافأة قيمتها خمسة وسبعين جنيها مصريا فقط وتضاف إلى الراتب الأساسي. لن يتم صرف أي زيادات مالية أخرى حتى نهاية عام 2023.

الحد الأدنى للأجور

في صباح يوم السبت 19 أغسطس، قرر رئيس الوزراء الإعلان عن أدنى مستوى لرواتب الموظفين لهذا العام، وهو عبارة عن ما يلي:

راتب موظف المدير العام لا يقل عن 7000 جنية.

10500 جنية هو الحد الأدنى لأجر الموظف الممتاز.

راتب العامل من الدرجة الثانية على الأقل يبلغ 5500.

شكوى الموظفين بخصوص صرف العلاوة

بعد أن تم الإعلان عن قيمة العلاوة، والتي تبلغ خمسة وسبعين جنيهًا فقط، بدأ عدد كبير من الموظفين في تقديم شكاوى والاعتراض على العمل والغياب بدون إذن، مطالبين بضرورة زيادة قيمة العلاوة المالية الشهرية ومعتبرين أن المبلغ الحالي لا يكفي في هذا الوقت، وبناءً على ذلك، أعلنت وزارة المالية عدم قدرتها على رفع قيمة العلاوة، وأنها لن تصرف أي مرتبات إضافية حتى نهاية العام، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.