شروط تمويل الراجحي للسيارات بدون تحويل الراتب

تمويل الراجحي للسيارات؛ يقدم بنك الراجحي لعملائه العديد من الخدمات البنكية والتمويلية في قطاعات كثيرة ومختلفة ومن أهم التمويلات التي يقدمها تمويل السيارات في جميع فروع البنك الموجودة داخل المملكة السعودية وذلك بعرض منح جميع العملاء فرصة لامتلاك سيارة دون إجراءات وشروط معقدة، لذلك سوف نوضح لكم تفاصيل تمويل بنك الراجحي للسيارات في السطور التالية.

أنواع تمويل الراجحي للسيارات في السعودية

تتعدد أشكال تمويل السيارات التي يقدمها بنك الراجحي للعملاء وذلك لاختيار النوع الأفضل بالنسبة إليهم في أمتلاك السيارة لذلك سوف نوضح لكم أنواع التمويل الخاص بالسيارات في السطور الآتية:

منتج الإحارة التمويلي:

يتم توقيع عقد إيجار للسيارة بين العميل والبنك مقتبل أجرة شهرية لمدة معينة يتفق عليها الطرفين وتظل ملكية السيارة لبنك الراجحي ويتم تأجيرها للعميل حتي يتم دفع مبلغ السيارة كامل وبعد سداد المبلغ كامل تنتقل ملكية السيارة للعميل فورًا.

منتج المرابحة:

يشري العميل سيارة بنظام التقسيط الشهري عن طريق بنك الراجحي وتسجل باسم العميل بشرط ألا تتجاوز مدة التقسيط 60 شهر.

منتج الإحلال:

يشري العملاء سيارة عن طريق البنك مقابل التنازل عن سيارتهم لعملاء آخرين وفقًا للشروط والأحكام الائتمانية لدي مصرف الراجحي.

شروط تمويل الراجحي للسيارات بدون تحويل راتب

هناك شروط يجب توافرها للحصول على تمويل شراء سيارة من بنك الراجحي بدون تحويل راتب وتلك الشروط هي:

يشترط ألا يقل دخل المتقدم الذي يعمل في وظيفة عن 2000 ريال سعودي، والمتقاعد ألا يقل دخله عن 1900 ريال.

يشترط ألا يزيد سن العميل الموظف عن 60 عام، والمتقاعد وألا يزيد عمره عن 65 عام.

شروط الحصول على تمويل الراجحي للسيارات بتحويل الراتب

بالنسبة للسعوديين

الحد الأقصى للسن 65 عام ويجب ألا يقل عن 2000 ريال سعودي شهريًا.

بالنسبة للمقيمين:

يجب ألا يقل دخل الموظف المقيم عن 2000 ريال ولا يقل يزيد عمره عن 60 عام و المتقاعد ألا يقل دخله عن 1900 ريال شهريًا وألا يزيد عمره عن 65 عام، ويجيب توافر صورة من تأشيرة الإقامة.

بالنسبة للمتقاعدين السعوديين

يجب ألا يزيد عمرهم عن 65 عام وألا يقل دخلهم الشهري عن 2000 ريال سعودي.

الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل سيارات الراجحي

هناك بعض الأوراق الواجب تقديمها عند التقدم لطلب الحصول على تمويل من الراجحي وتلك الأوراق هي:

عرض السعر ونسخة مصورة من رخصة القيادة.

نموذج طلب التمويل و تعبئته.

نسخة مصورة من بطاقة الهوية الوطنية بالنسبة للسعوديين.

نسخة مصورة من تأشيرة الإقامة للمقيمين.

إحضار خطاب توظيف لمقدمي طلب التمويل الموظفين.

إحضار مستند يثبت مصدر دخل مقدمي طلب التمويل المتقاعدين.

شروط الحصول على تمويل شخصي من الراجحي

بنك الراجحي اشترط بعض الشروط الضرورية الواجب توافرها في العميل للحصول على تمويل شخصي وتلك الشروط هي: