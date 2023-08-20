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رابط moi.gov.iq استمارة التقديم على كلية الشرطة العراقية ٢٠٢٣ وزارة الداخلية مديرية التطوع وشروط الالتحاق
تعد من ضمن ما يرغب على التقدم بها وانها من ضمن اهم الجهات في الدولة التي تضمن الأمن والأمان وهي التي تعمل على المحافظة على النظام ومكافحة كافة الجرائم، ومن خلال مقالنا سنتعرف على استمارة التقديم على كلية الشرطة العراقية ٢٠٢٣.
التقديم على كلية الشرطة العراقية ٢٠٢٣
تم الاعلان عن فتح باب التسجيل في شرطة وزارة الداخلية، ويمكننا التقديم في شرطة وزارة الداخلية بالعراق من خلال الاتي.
- يتم الدخول على موقع وزارة الداخلية العراقية الرسمي.
- النقر على زر المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري.
- الانتقال إلى صفحة أخرى تحتوي على عدة خانات.
- كتابة البيانات الشخصية وتحديد الجنس والحالة الاجتماعية.
- اختيار محافظة السكن والإجابة عن السؤال المطروح.
- النقر على زر التالي.
- استكمال باقي الخطوات المطلوبة.
- النقر على زر إرسال الطلب والانتظار حتى يتم الرد عليه.
شروط التقديم على شرطة وزارة الداخلية بالعراق
ضرورة توافر عدة شروط للتقديم ومنها.
- أن يكون المُتقدم عراقي الجنسية ومن أبوين عراقيين.
- حاصل على شهادة الدراسة الابتدائية والمتوسطة.
- لابد من ان يتحلي المتقدم بالسمعة الحسنة والأخلاق الحميدة.
- ألا يقل عمر المتقدم عن الـ 18 عامًا.
- ألا يكون محكوم عليه في جناية غير سياسية.
- النجاح في اختبارات اللياقة البدنية والسلامة الصحية.
- ألا يكون محكوم عليه في جريمة تمس أمن الدولة.
- لابد من ان يتم قديم الأوراق المطلوبة.
- يسهل إمكانية المواطنين التقديم على الوظائف الُتاحة بوزارة الداخلية بصورة إلكترونية ولكن لابد من ان تتوافر بعض من المعايير والشروط والأحكام التي حددتها.