رابط moi.gov.iq استمارة التقديم على كلية الشرطة العراقية ٢٠٢٣  وزارة الداخلية مديرية التطوع وشروط الالتحاق

تعد من ضمن ما يرغب على التقدم بها وانها من ضمن اهم الجهات في الدولة التي تضمن الأمن والأمان وهي التي تعمل على المحافظة على النظام ومكافحة كافة الجرائم، ومن خلال مقالنا سنتعرف على استمارة التقديم على كلية الشرطة العراقية ٢٠٢٣.

التقديم على كلية الشرطة العراقية ٢٠٢٣

تم الاعلان عن فتح باب التسجيل في شرطة وزارة الداخلية، ويمكننا التقديم في شرطة وزارة الداخلية بالعراق من خلال الاتي.

يتم الدخول على موقع وزارة الداخلية العراقية الرسمي.

النقر على زر المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري.

الانتقال إلى صفحة أخرى تحتوي على عدة خانات.

كتابة البيانات الشخصية وتحديد الجنس والحالة الاجتماعية.

اختيار محافظة السكن والإجابة عن السؤال المطروح.

النقر على زر التالي.

استكمال باقي الخطوات المطلوبة.

النقر على زر إرسال الطلب والانتظار حتى يتم الرد عليه.

شروط التقديم على شرطة وزارة الداخلية بالعراق

ضرورة توافر عدة شروط للتقديم ومنها.