الطريقة السليمة للتقديم.. هذه معدلات القبول الموحد في الجامعات الأردنية عبر وحدة تنسيق القبول الموحد admhec.gov.jo

بدأ مئات الآلاف من الطلاب في البحث عن معدلات القبول الموحد في الجامعات الأردنية للعام الدراسي 2023/2024 وذلك بعد ظهور نتائج التوجيهي واعتمادها من قبل الوزارة بصورة رسمية، حيث تختلف معدلات القبول في الجامعات ما بين كلية إلى أخرى وسوف نوضح لك كافة المعلومات حول معدل القبول ورابط التقديم.

معدلات القبول الموحد في الجامعات الأردنية

يتم تحديد معدلات القبول في الجامعات الأردنية بناءا على العديد من العوامل وعلى رأسها نسب النجاح والأماكن الشاغرة ودرجة القبول في الفروع، ويتوقع أن يتم الكشف النهائي على المعدلات خلال الساعات القادمة والتي يتوقع أن تدور كالآتي:

الهندسة المدنية: 87.30

الهندسة الميكانيكية: 87.70

الهندسة الكهربائية: 88.40

الهندسة الكيميائية: 90.45

علم البيانات: 87.55

تكنولوجيا معلومات الأعمال: 83.55

الذكاء الاصطناعي: 65.00

العلوم الحياتية: 84.30

الرياضيات: 83.30

الجيولوجيا البيئية والتطبيقية: 73.75

وقاية النبات: 74.70

الإنتاج الحيواني: 77.30

رابط التسجيل في الجامعات الأردنية للعام الدراسي المقبل

يمكن للطلاب الحاصلين على شهادة التوجيهي 2023 التسجيل في الجامعات الأردنية من خلال موقع وحدة تنسيق القبول الموحد والذي من المقرر فتح باب التسجيل فيه بدءًا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 23/8/2023 وحتى نهاية الشهر ويتم التسجيل كالآتي:

أنقر على الرابط المباشر لوحدة تنسيق القبول الموحد الأردنية.

توجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية ومن ثم اختر ” تنسيق الجامعات الرسمية”.

حدد التسجيل في الجامعات الأردنية 2023 وادخل البيانات والرغبات بصورة صحيحة.

بعد الانتهاء أنقر على خيار حفظ الطلب.

معدلات القبول الموحد 2023/2024 تكميلي

حتى الآن لم يتم الإعلان عن معدلات القبول في الجامعات الأردنية للعام الدراسي المقبل بصورة رسمية، لكن يتوقع ظهورها خلال الساعات القليلة المقبلة ويتوقع أن تدور المعدلات حول نسب العام الماضي والتي كانت كالآتي: