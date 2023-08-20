“الوجبة الاخيرة”.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023 PDF عبر موقع وزارة العمل العراقية في عموم المحافظات

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023، الآن يتزايد البحث بشكل مكثف حول اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023 بعدما تم الاعلان عنها رسميا عبر موقع وزارة العمل العراقية، حيث يمكنك الاطلاع على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة PDF في عموم المحافظات العراقية بسهولة من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة وادخال البيانات المطلوبة، واليكم كيفية تحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 بالخطوات.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023

يمكنك بسهولة الاطلاع على كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023 بعدما أعلنت الوزارة الانتهاء من كافة أعمال البحث الميداني للتأكد من مدى مطابقة شروط الاستفادة من الرعاية الاجتماعية على كافة المقدمين لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث وقع الاختيار على أكثر من 200 ألف مواطن من كافة المحافظات “بغداد، بابل، النجف، صلاح الدين، الرصافة، الكرخ، البصرة،….” من محدودي الدخل والفقراء ممن انطبقت عليهم الشروط، واليكم خطوات معرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الجديدة:

أولاً قم بالدخول إلى منصة مظلتي.

ثم يتم الضغط على المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

تحديد الدفعة المالية “الخامسة”، وكذلك الوجبه المستحقة “التاسعة”.

قم بادخال البيانات المطلوبة مثل اسم المستفيد ورقم الهوية ورقم الطلب.

الضغط على زر “تنزيل”.

سيتم تحميل جميع الكشوفات على جهازك لتطلع عليها.

افتح الملف الذي تم تحميله وابحث عن اسمك.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023

والآن بعد الاعلان عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الجديدة فأن من المقرر أن تقوم وزارة العمل العراقية بتحديد موعد صرف الوجبة الاخيرة لمن انطبقت عليهم الشروط قريبا، وتلك الشروط هي:

أن يبلغ عمر المتقدم من 18 إلى 60 عامًا بالنسبة للرجال.

أن يكون عراقي الجنسية.

ألا يزيد عدد أفراد الأسرة عن 4 أفراد.

أن يتراوح عمر النساء من 15 إلى 55 عامًا.

يمكنك الاطلاع على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023 بسهولة من خلال اتباع الخطوات الماضية بشكل دقيق، على أن يتم صرف راتب الرعاية الاجتماعية قريبا لكافة المستفيدين ممن تنطبق عليهم الشروط السالف ذكرها من قبل وزارة العمل العراقية.