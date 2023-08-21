مفاجأة لكل أصحاب المعاشات.. التأمينات الاجتماعية تكشف حقيقة زيادة المعاشات بشهر سبتمبر 2023

هناك حالة من الجدل المنتشرة ما بين المواطنين حول زيادة المعاشات بشهر سبتمبر المقبل بقيمة تتراوح بين 450 إلى 600 جنيه من أجل مواكبة ارتفاع الأسعار، لذلك حرصت وزارة التأمينات الاجتماعية على توضيح الأمور للمواطنين والإعلان عن موعد الصرف بالشرائح الجديدة.

حقيقة زيادة المعاشات بشهر سبتمبر

نفت وزارة التأمينات الاجتماعية الأخبار المتداولة حول وجود زيادة في المعاشات المستحقة عن شهر سبتمبر المقبل 2023، لكن ما تم الإعلان عنه هو استمرار صرف قيمة المعاش بالزيادة المقررة مسبقًا والتي تبلغ قيمتها 15% وهي الزيادة السابق إقرارها من قبل رئيس الجمهورية منذ أبريل الماضي.

كما أوضحت الوزارة أنه سوف يتم صرف المعاشات المستحقة عن شهر سبتمبر في موعدها الثابت بدءًا من تاريخ الأول من شهر سبتمبر 2023 في الأماكن المقررة للصرف.

جدول صرف معاشات شهر سبتمبر

يتم صرف المعاشات وفقًا للشرائح التي تم تحديدها من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية كالآتي:

الشريحة الأولى والتي تحصل على معاش يتراوح بين 1000 و 2000 جنيه يتم الصرف في يومي الأول والثاني من شهر سبتمبر. تصرف الشريحة الثانية والتي تحصل على معاش تتراوح قيمته بين 2000 إلى 3000 جنيه من تاريخ الثالث حتى الخامس من سبتمبر. الشريحة الثالثة والتي تحصل على معاش شهري أكثر من ثلاثة الآف جنيه يتم الصرف بدءًا من تاريخ السادس من سبتمبر.

رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي