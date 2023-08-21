من هنا.. الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 في الوجبة الخامسة PDF بجميع محافظات العراق

أفصحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة العراق عن الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالوجبة الخامسة في العراق وذلك من خلال منصة ” مظلتي للرعاية الاجتماعية، ومن المقرر أن يستفيد من هذه الوجبة نحو 64 ألف أسرة موزعة على كافة المحافظات العراقية من المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الرعاية الاجتماعية للحصول على الدعم.

الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالوجبة الخامسة في العراق

تأتي هذه المبادرة في إطار سعي الحكومة العراقية بضمان توفير حياة كريمة لكافة المواطنين وحمايتهم من التداعيات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، ويمكن للمستقدمين الاستعلام عن الشمول من خلال إتباع هذه الخطوات:

سجل الدخول إلى رابط منصة مظلتي.

سجل الدخول إلى حسابك من خلال الاسم وكلمة المرور.

عليك الانتقال إلى قسم خدمات الرعاية ومن ثم البحث عن خيار الاستعلام.

أدخل رقم بطاقة الهوية الشخصية وكافة المعلومات المطلوبة للتسجيل ومن ثم الضغط على زر بحث.

انتظر قليلاً من أجل ظهور النتيجة وسوف يظهر لك أسماء المواطنين المقبولين بالرعاية للوجبة الخامسة.

ما هي شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

ينبغي ان يكون المتقدم للحصول على الدعم عراقي الجنسية.

ألا يكون المواطن مستفيد من أي جهات أخرى للدعم أو يمتلك راتب شهري ثابت.

أن يتراوح العمر للرجال بين 18 و 60 عام.

أن يتراوح العمر للسيدات بين 15 و55 عام.

يشترط تقديم كافة الأوراق التي تفيد الحالة الاجتماعية للمتقدم والتي تفيد استحقاقه للدعم.

ما هي حالات وقف الشمول

هناك بعض الحالات التي قد تؤدي إلى إلغاء برنامج الشمول بالرعاية الاجتماعية ومن بينها: