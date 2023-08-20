استقبال تردد قناة توب موفيز بعد التحديث الجديد 2023

تعد قناة توب موفيز، من أهم القنوات التي تعرض العديد من الأعمال الدرامية المختلفة، وهي ناطقة باللغة الأجنبية، فضلاً عن أنه تم تحديث ترددها مؤخرًا وفقًا لأسباب تتعلق بالبث وعدم الإنقطاع، مع العلم أن القناة حرصت في المقام الأول من تقديم أضخم باقي من الأفلام العالمية، التي لها ملايين المحبين على مستوى العالم، لهذا سنعرض لكم في السطور التالية ترددها الجديد لكي يتعرف عليه الجميع.

تردد قناة توب موفيز الجديد

جاء تردد قناة توب موفيز الجديد بعد التحديث الأخير لها، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي للقناة هو النايل سات.

التردد الخاص بالقناة يتمثل في 11679.

بينما معامل الترميز يكون 27500.

جودة البث الخاصة بالقناة هي Sd.

طريقة ضبط تردد قناة توب موفيز على جهاز الاستقبال

أصبح من السهل القيام بضبط تردد قناة توب موفيز على جهاز الإستقبال الخاص بالقناة، وفقًا للخطوات التي جاءت على النحو التالي:-