“4Kids” تردد قناة فور كيدز 2023 على النايل سات

يعتبر تردد قناة فور كيدز من الترددات الحديثة، وهي قناة تختص في بث محتوى للأطفال في مختلف الأعمار من سن 2: 12 سنة، وهي قناة جزائرية تسعى لتنمية مهارات الأطفال، وإمتاعهم من خلال عرض العديد من الرسوم الكرتونية التي تجعلهم يعيشون جو المغامرة والخيال الخاص بهم، وخلال مقالنا سنقوم بعرض تردد قناة 4kids الجديد.

تردد قناة فور كيدز

قدمت قناة 4kids ترددها الجديد ليتمكن الأطفال من مشاهدة محتواها المخصص لهم، وتمكنت من تنويع ما تقوم ببثه حتى لا يشعر الأطفال بالملل، وعملت إدارة القناة على استخدام أفضل المعدات التكنولوجية الحديثة التي تعمل على عرض الصورة بأفضل جودة لها دون تشويش أو تقطيع، وكذلك الصوت يكون واضح، ويمكن إضافة تردد قناة فور كيدز على جهاز الريسيفر الخاص بك من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: (10921).

الاستقطاب: (V) عمودي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (7/ 8).

الجودة: (SD).

نبذة عن قناة فور كيدز

قناة فور كيدز هي من أفضل قنوات الأطفال والرائدة في مجالها، ورغم حداثتها إلا أنها تمكنت من إنشاء جمهورها الكبير في وقت صغير، ويرجع هذا إلى محتواها الذي تعرضه، كما أنها تمكنت من عرض أفضل وضع للصورة على الرغم من أن جودتها عادية ولكنها تتساوى مع الصورة عالية الجودة، وامتازت قناة 4kids بالتالي: