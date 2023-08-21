قرارات عاااجلة.. التربية والتعليم تكشف عن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023/2024

هناك العديد من الأنباء التي يتم تداولها ما بين المواطنين حول تأجيل الدراسة للعام المقبل 2023/2024، الأمر الذي دفع المواطنين للبحث عن موعد العام الدراسي وما مدى حقيقة هذه الأخبار المتداولة وما هي الخريطة الزمنية التي تم اعتمادها من قبل وزارة التعليم والتعليم الفني وهذا ما سوف نوضحه لك من خلال هذا المقال.

موعد العام الدراسي الجديد

أوضحت مصادر مطلعة داخل وزارة التربية والتعليم بأن كل ما يشاع حول تأجيل العام الدراسي الجديد هو مجرد أقاويل لا أساس لها من الصحة، وأنه من المقرر بدء العام في موعده المحدد مسبقًا وهو ” السبت الموافق 30 سبتمبر 2023″ وهو نفس الموعد المقرر من أجل انطلاق الدراسة في الجامعات المصرية.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024

في سياق متصل قد أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كافة التفاصيل المتعلقة حول الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024 بعد أن تم اعتمادها رسميًا لكافة المراحل الدراسية حيث يبدأ العام الدراسي بتاريخ 30 سبتمبر 2023 وينتهي بتاريخ 8 يونيو 2024.

تفاصيل الخريطة الزمنية 2024

نشرت وزارة التربية والتعليم أجندة العام الدراسي وفقًا للتواريخ الآتية:

يستمر الفصل الدراسي الأول حتى الخميس الموافق 25 يناير على أن تبدأ الاختبارات الأحد 14 يناير 2024.