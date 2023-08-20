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“مظلتي”رابط استخراج اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2024 spa.gov.iq عبر موقع وزارة العمل pdf
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2024 عبر منصة “مظلتي” الإلكترونية، وتقدم الحكومة العراقية رعاية اجتماعية مالية وصحية للأسر التي تعيش تحت خط الفقر، بالإضافة إلى توفير الدعم الاجتماعي للمحدودين في الدخل والمرضى وكبار السن وذوي الإعاقة. يأتي ذلك في إطار جهود تطوير حياة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها البلد، يمكن الحصول على قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2023 من خلال منصة “مظلتي” للرعاية الاجتماعية.
اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2024
يبحث العديد من المتقدمين عن رابط الحصول على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2024. يمكن القيام بذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:
. قم بزيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.
. ابحث عن رابط منصة “مظلتي” للرعاية الاجتماعية.
. قم بالدخول إلى قسم الخدمات الإلكترونية واختر هيئة الحماية الاجتماعية.
. انقر على خيار “أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2024”.
. قم بإدخال رقم الهوية الخاص بك وجميع البيانات المطلوبة.
. أدخل رمز التحقق المطلوب.
. انقر على زر “استعلام” للتحقق من وجود اسمك في قوائم المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراقية لعام 2024. يمكنك أيضًا تنزيل قائمة الأسماء على جهازك إذا رغبت في ذلك.
شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق
تم نشر الشروط الخاصة التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2023 من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. تشمل هذه الشروط:
. يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم في العراق.
. يجب أن لا يتجاوز عمر المتقدم 60 عامًا.
. سيتم توفير الرعاية الاجتماعية للأرامل والمطلقات وكبار السن.
ووفقًا لمصدر مسؤول داخل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تم فحص جميع الأوراق المقدمة من المواطنين للحصول على الرعاية الاجتماعية. وتم قبول أكثر من 200 ألف مواطن عراقي للحصول على الرعاية الاجتماعية في الدفعة التاسعة، والتي تشمل شهر أغسطس 2023.