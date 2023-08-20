“مظلتي”رابط استخراج  اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2024 spa.gov.iq عبر موقع وزارة العمل pdf

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2024 عبر منصة “” الإلكترونية، وتقدم الحكومة العراقية رعاية اجتماعية مالية وصحية للأسر التي تعيش تحت خط الفقر، بالإضافة إلى توفير الدعم الاجتماعي للمحدودين في الدخل والمرضى وكبار السن وذوي الإعاقة. يأتي ذلك في إطار جهود تطوير حياة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها البلد، يمكن الحصول على قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2023 من خلال منصة “مظلتي” للرعاية الاجتماعية.

يبحث العديد من المتقدمين عن رابط الحصول على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2024. يمكن القيام بذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

. ابحث عن رابط منصة “مظلتي” للرعاية الاجتماعية.

. قم بالدخول إلى قسم الخدمات الإلكترونية واختر هيئة الحماية الاجتماعية.

. انقر على خيار “أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2024”.

. قم بإدخال رقم الهوية الخاص بك وجميع البيانات المطلوبة.

. أدخل رمز التحقق المطلوب.

. انقر على زر “استعلام” للتحقق من وجود اسمك في قوائم المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراقية لعام 2024. يمكنك أيضًا تنزيل قائمة الأسماء على جهازك إذا رغبت في ذلك.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق