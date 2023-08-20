لينك تحميل كشوفات الوجبة الجديدة العراق.. تنزيل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر موقع وزارة العمل

تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إلى تقديم العديد من المساعدات وبرامج الدعم المختلفة التي تُساهم بشكل كبير في تخفيف العبء الاقتصادي على الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن أن حكومة العراق تهدف جاهدة إلى تطور المجتمع من خلال توفير رعاية اجتماعية ملائمة تلبي احتياجاتهم ومستلزماتهم الأساسية، التي يمكن أن يحصل عليها كل مواطن مستحق، لهذا سنكشف لكم في مقال اليوم شروط التقديم على الرعاية الاجتماعية، والاستعلام عن الوجبة الجديدة.

شروط الرعاية الاجتماعية في العراق 2023

هناك بعض الشروط الهامة من أجل التسجيل في الرعاية الاجتماعي بدولة العراق، وفقًا لما يلي:-

لابد وأن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية السعدية.

مقيم في دولة العارق.

أن لا يتخطى دخل المتقدم عن الحد المانع للحصول على الدعم أو الرعاية الاجتماعية.

ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن 4 أفراد.

يجب وأن يبلغ عمر المتقدم 60 عامًا.

عدم تسجيل المتقدم مسبقًا في برنامج الرعاية الاجتماعية.

عدم وجود دخل ملائم لدى المتقدم عند تقديمه على الرعاية.

تنزيل كشوفات الوجبة الجديدة

يمكن بكل سهولة القيام بتنزيل كشوفات الوجبة الجديدة من الرعاية الاجتماعية في العراق وفقًا لما يلي:-