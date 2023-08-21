من هنا.. رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر أغسطس 2023 ومتى إيداعها

أعلن السفير محمد العمادي رئيس اللجنة التنفيذية القطرية لإعمار غزة، عن بدء صرف المساعدات النقدية لكافة الأسر المتعففة بقطاع غزة بدءًا من يوم الإثنين، ويمكن للمتقدمين الاستعلام من خلال رابط فحص المنحة القطرية شهر أغسطس للتأكد من وصول الدفعة والاستحقاق المالي لهذا الشهر، وسوف نخبرك عن الرابط وخطوات الاستعلام من خلال هذا المقال.

رابط فحص المنحة القطرية شهر أغسطس

أوضح العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية عن تفعيل رابط فحص المنحة القطرية شهر أغسطس بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك للتأكد من الاستحقاق للحصول على المعونة التي تبلغ قيمتها 100 دولار، ويمكن الاستعلام من خلال إتباع الخطوات الآتية:

قم بزيارة الموقع الرسمي المخصص للمنحة القطرية.

أدخل البيانات الخاصة بالمستفيد وعلى رأسها رقم الهوية الوطنية.

حدد تاريخ الميلاد ومن ثم قم بالنقر على كلمة استعلام.

انتظر قليلاً ومن ثم سوف تصلك رسالة نصية بموعد صرف المنحة المستحقة عن شهر أغسطس 2023.

موعد صرف المنحة القطرية

أوضحت الحكومة القطرية أنه سوف يتم البدء في صرف المنحة بدءًا من يوم الاثنين وذلك لكافة الأسر الفلسطينية المتعففة، وقد ذكرت أن عدد المراكز المخصصة من أجل صرف المنحة يزيد عن 300 مركز منتشرة في كافة أنحاء الدولة الفلسطينية، وأنه يتم الصرف لكافة الأسر التي تنطبق عليهم الشروط.

شروط الحصول على المنحة القطرية