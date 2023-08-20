تردد قناة أبوظبي الرياضية 1 hd على النايل سات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وسينسيناتي

يهتم الكثير بالتعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليونيل ميسي القادمة مع إنترميامي الأمريكي امام سينسيناتي ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة أبوظبي الرياضية.

مباراة إنتر ميامي وسينسيناتي

انضم ميسي إلى صفوف انتر ميامي الأمريكي والذي استمر في نجاح فريقة وانه قد حقق اليوم إنجاز جماعي مع فريقه، بالوصول إلى نهائي كأس الدوري الأمريكي على حساب ناشفيل، وانه امامه مهمة جديدة مع إنتر ميامي الأمريكي وقوية وصعبة ويتم اللقاء بين ليونيل ميسي، مع سينسيناتي في كأس الدوريات الأمريكي يوم الخميس المقبل الموافق 24 أغسطس، في تمام الساعة الثانية صباحًا بتوقيت المملكة العربية السعودية والقاهرة، والثالثة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وتقام المباراة على ستاد تي كيو أل ستاديوم.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

اعلنت قناة أبوظبي الرياضية مفاجأة كبيرة انها تمتلك حقوق بث بطولة (Lamar Hunt Open)، الكأس المفتوحة للولايات العربية المتحدة، بشكل مجاني لويمكننا مشاهدة المباراة اقوية للتعرف على الفريق الفاز بالنهائي لذلك ازداد البحث عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية وطريقة تنزيلها، وجاء على النحو التالي.

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11526

معامل تصحيح الخطأ5/6

الاستقطاب: افقي

معدل الترميز 27500

تردد القناة على القمر الصناعي العرب سات

تردد القناة 11804

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تنزيل قناة أبوظبي