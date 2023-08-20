زيادة الخير خيرين.. اضافة 100 جنيه على كل بطاقة تموينية في شهر سبتمبر “ما الحقيقة”

اضافة 100 جنيه على كل بطاقة تموينية، كشفت مسربون مطلعون داخل ممرات وزارة تأمين الإمدادات والتجارة الوطنية، عن تفاصيل لم تُسمَع بها من قبل بخصوص تعديلات مزمنة ستُجرى على تقديم الدعم الغذائي في سبتمبر عام 2023، حيث من المتوقع أن يتم إضافة مبلغ غير مسبوق قدره 100 جنيه إلى القيمة الأساسية للمخصص الذي يُمنَح للأسر بناءً على عدد أفرادها المسجلين على بطاقتها التموينية، أفادت تسريبات سرية من داخل مكتب خفي بوزارة التموين بأنه لم يصدر بعد قرار رسمي بخصوص إضافة 100 جنيه إلى الحصة التموينية في سبتمبر 2023.

اضافة 100 جنيه على كل بطاقة تموينية

أكدت هذه التسريبات أن اضافة 100 جنيه على كل بطاقة تموينية حصة الأسرة من التموين ما زالت دون تعديل، حيث يتلقى كل فرد في البطاقة تموينية مقدارها 50 جنيهًا شهريًا حتى الفرد الرابع، و25 جنيهًا ابتداءً من الفرد الخامس، بالإضافة إلى 5 أرغفة يوميًا من الخبز المدعم.وأفادت نفس التسريبات أن أي تعديلات على مقررات الدعم التمويني يجب أن تصدر عن مجلس الوزراء، وليس من صلاحية وزارة التموين، حيث تنفذ الوزارة ما يأمر به القيادة الحكومية دون التدخل في التغييرات الرئيسية.

لاحظنا أنّ المجلس الخاص بالوزراء اعتمد سابقًا خطوات اجتماعية استثنائية، تستهدف أكثر من 10 ملايين أسرة، وتشمل ما يزيد عن 38 مليون فرد يستفيدون منها. تأتي هذه الخطوات في إطار زيادة مدة الدعم التمويني من 100 جنيه إلى 300 جنيه لمدة 10 شهور، بدايةً من سبتمبر 2022 وحتى يونيو 2023، ويأتي هذا القرار نتيجة توجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تقديم حماية اجتماعية فعّالة لتلك الأسر في ضوء التحديات الاقتصادية الحالية.

حصة الفرد من التموين

حقيقة اضافة 100 جنيه على كل بطاقة تموينية ، ينصّ مذكر القرارات بشأن التموين على تعيين كميات السلع التموينية لكل بطاقة وفقًا لعدد الأفراد المسجلين عليها. إليك نظرة على بيانات الصرف: