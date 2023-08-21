لحظة عودة تورغوت القديم.. تعرف على موعد عرض مسلسل قيامة المؤسس عثمان الموسم الخامس 5 الحلقة 131

شهد البحث عن موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس حالة من الزيادة في الساعات الأخيرة من قبل الجماهير المتشوقة لعرض الحلقة 131، لاسيما في ظل تحقيق هذا المسلسل شهرة واسعة ما بين الجماهير في كافة أرجاء الوطن العربي ودولة تركيا فهو يتناول تاريخ الدولة التركية وتأسيسها.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس

تزايد البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي عن موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس وتحديدًا الحلقة 131 ، لكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد نهائي من أجل بدء إذاعة حلقات الجزء الخامس والذي لا زال يتم تصوير أجزاء منه حتى الآن.

لكن كافة التوقعات تشير إلى أنه من المقرر بدء الموسم الخامس في شهر أكتوبر المقبل حيث أنه عادة ما يتم إذاعة الأجزاء الجديدة في نفس التوقيت.

نبذة عن مسلسل قيامة عثمان

يعد هذا المسلسل أحد أهم وأعظم المسلسلات التاريخية التي تتحدث عن تاريخ الدولة العثمانية ومشوارها الكبير وذلك من خلال مجموعة من المواسم المتتالية.

يحمل هذا المسلسل طابع الإثارة والتشويق في عرض الحلقات الأمر الذي يجعل المشاهدين في انتظار عرض الحلقة المقبلة والتي تذاع كل أسبوع من خلال قناة الفجر الجزائرية بعد أن يتم ترجمتها إلى اللغة العربية.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

يمكنك ضبط استقبال قناة الفجر الجزائرية الناقلة للمسلسل عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات كالآتي: