عروض كارفور علي الأجهزة الكهربائية خصومات تصل 50% .. اغتنموا الفرصة عروض مجلة كارفور لشهر اغسطس 2023

يفضل البعض الحصول على عروض وخصومات للقيام بشراء ادوات المنزل او اجهزة للعروسة ويتم تحديداً عروض وخصومات المتاجر الكبرى ومنها كارفور ومن خلال مقالنا سنتعرف على عروض كارفور علي الأجهزة الكهربائية خصومات تصل 50%.

عروض كارفور علي الأجهزة الكهربائية خصومات تصل 50%

مروحة كهربائية موديل عمودي فريش بمقاس 18 بوصة 1649 جنيه بدل سعر 1950 جنيه.

ديب فريزر موديل أفقي يونيون اير بسعة 197 لتر اللون سيلفر 8299 جنيه بدل 9099 جنيه.

سخان كهربائي يونيون اير سعة السخان 50 لتر بضمان خمس سنوات بسعر 2945 جنيه بدل سعر 3300 جنيه.

غسالة ملابس وايت بوينت الديجيتال بسعر 14699 بدل سعر 16099 جنيه.

شاشة تلفزيون من ماركة جاك 50 بوصة بسعر 9199 جنيه بدل سعر 11499 جنيه.

ميكرويف بسعة 20 لتر بسعر 2595 جنيه بدل سعر 3049 جنيه.

سخان كهربائي ماركة يونيون اير والسخان يأتي بسعة داخلية 50 لتر بضمان بسعر 2499 جنيه بدل سعر 2999 جنيه.

عروض كارفور على أدوات المطبخ

مضرب يدوي ماركة تورنيدو 300 وات السعر 860 جنيه.

ماكينة تحضير القهوة التركي بسعر 590 جنيه.

خلاط ماركة جاك سعة 1.5 لتر 300 وات السعر 415 جنيه.

غلاية مياه كهربائية ستانلس تاتش سعة 1.5 لتر السعر 279 جنيه.

فرن كهربائي مع الشواية سعة 50 لتر السعر 1759 جنيه.

محضر طعام ماركة مولينكس بقدرة 1000 وات السعر 2399 جنيه.

كبة ماركة فريست وان سعة 0.6 السعر 340 جنيه.

عروض كارفور 2023 على الثلاجات