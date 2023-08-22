” الزيادة اتأجلت ليناير” تعرف على أسعار شرائح الكهرباء الحالية 2023 وخطة زيادة شرائح الكهرباء القادمة

أسعار شرائح الكهرباء الحالية هي اكثر ما يتم البحث عنه من قبل المواطنين وذلك بعد قرار الحكومة المصرية بمد تأجيل الزيادة حتى بداية عام 2024 وذلك من أجل التخفيف على المواطنين، ويذكر أن الدولة المصرية ترجأ زيادة أسعار الكهرباء منذ 18 شهر تقريبًا في ضوء إتخاذ العديد من القرارات والحزم الاجتماعية تيسيرًا على المواطنين.

أسعار شرائح الكهرباء الحالية 2023

يختلف سعر الكيلو وات على حسب الشريحة والتي تقدر على حسب الاستهلاك وذلك كالآتي:

الشريحة الأولى ويتم احتساب سعر الكيلو وات بها بنحو 48 قرشًا وهي الشريحة التي تستهلك من صفر إلى 50 كيلو وات شهريًا.

سعر الشريحة الثانية 58 قرشًا للكيلو وات بدءًا من 51 وحتى 100 كيلو شهريًا.

سعر الكيلو وات في الشريحة الثالثة 77 قرشًا وهي الشريحة التي يتراوح استهلاكها بين 101 وحتى 200 كيلو وات.

الشريحة الرابعة يباع بها سعر الكيلو وات بتكلفة 106 قرش والتي يتراوح الاستهلاك الشهري لها ما بين 201 وحتى 350 كيلو وات.

سعر الشريحة الخامسة تحدد بنحو 128 قرش بمعدل استهلاك ما بين 351 وحتى 650 كيلو وات.

الشريحة السادسة تحاسب ايضًا بسعر 128 قرش وذلك حتى 1000 كيلو وات.

سعر الشريحة السابعة هو 145 قرش للكيلو وات وهي الشريحة التي تستهلك أكثر من الف كيلو وات شهريًا.

أسعار شرئح الكهرباء 2023 للمحلات التجارية

تختلف اسعار شرائح الكهرباء للمحال التجارية عن الاستهلاك المنزلي وقد أوضحت الحكومة أسعار الشرائح كالآتي: