تنزيل pdf ملف بالكـامل الوجبة الجديدة .. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

في عام 2023، يظهر أن هناك اهتمامًا مستمرًا من قبل سكان العراق بمعرفة من هم اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة هم يستمرون في البحث عن وسائل للوصول إلى قائمة الأسماء، تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق على تبسيط هذه العملية من خلال توفير رابط خاص يسمح للمواطنين العراقيين بالاستعلام عن ملفات الرعاية الاجتماعية للوجبة التاسعة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

لاستخراج قائمة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة ابدأ بزيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق من خلال النقر على الرابط التالي: molsa.gov.iq.

بمجرد الوصول إلى الموقع، ابحث عن منصة “مظلتي” وانتقل إليها.

سيكون لديك خطوة مهمة لتسجيل رقم الوجبة التاسعة، وهو المفتاح للوصول إلى قائمة الأسماء المستحقة للرعاية الاجتماعية.

اختر البرنامج المخصص للرعاية الاجتماعية من بين الخيارات المتاحة.

اكتب ملف “برنامج الرعاية الاجتماعية” للملفات المتاحة.

من هناك، أدخل البيانات المطلوبة بدقة واطبعها وفقًا للإرشادات المقدمة.

في النهاية، قم بالنقر على زر “الاستعلام” للاطلاع على معلومات الأشخاص المستحقين للرعاية الاجتماعية لعام 2023.

باتباع هذه الخطوات، ستكون على بعد خطوات قليلة من الوصول إلى المعلومات التي تبحث عنها والتحقق من أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2023.

منصة مظلتي الوجبة الجديدة

في خطوة مبتكرة، قامت وزارة العمل العراقية مؤخرًا بفتح أبواب التسجيل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة من خلال برنامج الرعاية الاجتماعية، تجاوبًا مذهلاً، سجل أكثر من 300 ألف مواطن عراقي بياناتهم في هذا السياق. تأكيدًا للجهود المبذولة، أشار السيد أحمد الأسدي، وزير العمل العراقي، إلى إمكانية الاستفادة من خدمة الاستعلام عبر الإنترنت، والتي ستكون متاحة لجميع السكان في مختلف المحافظات. تفاصيل هذا الإجراء المبتكر ستكون موضوع البحث في الفقرة التالية من هذا النص.

أعلنت جهاز العمل في العراق ببيان متميز عن إصدار الدفعة الأخيرة من المنحة البالغة مليون ونصف المليون للأفراد المهجرين في ست مناطق متفرقة داخل البلاد، اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة وبحسب التصريحات الصادرة عن الجهاز، تتضمن هذه المنحة حوالي 6500 أسرة، تم اختيارها بدقة وفقًا لمعايير أولوية التسجيل الإلكتروني، ستتناول هذه النصوص القادمة جهاز الهجرة والمهجرين، وسنستعرض تفصيلياً منحة المليون ونصف في هذا السياق.