“استمتع بآخر update من اللعبة” الآآآآن تحديث جاتا 5 الجديد apk gta 5 official gta 5 for android & ios

تحديث جاتا 5 الجديد

هناك العديد من الخصائص الهامة التي حرص المطور على إضافتها إلى اللعبة حتى تصبح أكثر واقعية الأمر الذي جعل الكثيرين يبحثن عن التحديث ومن بين الإضافات ما يلي:

إضافة 8 سيارات جديدة.

إضافة تغييرات وتعديلات على نظام لعب VIP .

إضافة تغييرات وتعديلات على نظام لعب Bodyguard.

إطلاق ميزات جديدة وحصرية مناسبة لأجهزة الحاسب الشخصية.

إصلاح مشكلات طور القصة وإضافة ثلاث من التحديات الجديدة.

كيفية تحميل لعبة gta 5 على الهاتف مجانا

يمكنك العمل على تحميل اللعبة بصورة مجانية وذلك من خلال العمل على إتباع هذه الخطوات: