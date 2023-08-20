الوجبة الجديدة نزلت.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة الوجبة التاسعة موقع وزارة العمل

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة، أثيرت ضجة إلكترونية حول تفاصيل القائمة الخاصة بالفئات المستحقة للرعاية الاجتماعية في العراق، حيث يشغل اسماء المستفيدين منها البحث على منصات التواصل ولقد أظهرت مصادر موثوقة أن نحو 300 ألف فرد قاموا بالتسجيل للحصول على هذه الرعاية، وبعد فحص البيانات وتطابقها مع معايير الوزارة، تم قبول نحو 200 ألف شخص.

الوجبة الجديدة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

وتشهد الساعات المُقبلة توفير اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة النهائية للمستفيدين، مما سيسمح لهم بمعرفة مصيرهم وحالة القبول، ويعكف فريق الوزارة على تسهيل هذه المعلومات للجميع في أسرع وقت ممكن، تجمع وزارة العمل وشؤون الرعاية الاجتماعية مجموعة متميزة من المعايير الأساسية التي يجب تحقيقها للتأهل والتسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية، تتضمن هذه المعايير ما يلي:

– أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية السعودية.

– تحقيق شرط العمر المبلغ 18 عامًا فأكثر.

– تقديم جميع الوثائق المطلوبة بشكل كامل ودقيق.

– الالتزام بعدم وجود أمراض مزمنة تؤثر على القدرة على الاستفادة من البرنامج.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة

إذا كنت ترغب في الاطلاع على قائمة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة، يمكنك اتباع هذه الخطوات الحصرية:

– توجه مباشرة إلى منصة “أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة”.

– بدلاً من ذلك، انتقل إلى موقع “مظلتي” لإجراء الاستعلام.

– حدد “الاستعلام عن الأسماء” كخيار بحث.

– ادخل معلوماتك الشخصية بدقة، مثل رقم بطاقة الهوية ورمز التحقق المرئي.

– انقر فوق “تحديد نتيجة الوجبة التاسعة”.

– ابحث عن اسمك وتاريخ ميلادك للتحقق من نتيجة الاستعلام.

– بعد إكمال الخطوات السابقة، ستكون قادرًا على تنزيل ملف يحمل أسماء المستفيدين.

– هذه الطريقة ستتيح لك الحصول على نتائج برنامج الرعاية الاجتماعية بسهولة عبر الإنترنت، وذلك بهدف تقليل الزخم البشري في المرافق ومنع انتقال الأمراض والأوبئة.