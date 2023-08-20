Elfajr ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2023 لمتابعة مسلسل قيامة عثمان الجزء الخامس الحلقة 131 بجودة عالية

يعد تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2023 من أشهر الترددات التي يبحث عنها خلال الأيام الماضية، وذلك لأن هذه القناة تعتبر من أشهر القنوات التلفزيونية في الجزائر حيث تقدم محتوى متنوعًا وشيقًا يغطي مختلف المجالات، مما يجعلها محطة جذابة للمشاهدين، ومن أجل تحسين تجربة المشاهدة وتلبية احتياجات جمهورها، قررت القناة تحديث ترددها على الأقمار الصناعية للفترة من 2023 إلى 2024، وهذا التحديث من شأنه أن يمكّن المشاهدين من الاستمتاع بمحتوى ذو جودة عالية واستقباله بسهولة عبر تردد محدث ومحسّن يعكس تطلعات القناة نحو تقديم أفضل تجربة ممكنة لجمهورها في الجزائر وخارجها.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2023

يمكن توضيح تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2023 على النحو التالي:

تنطلق القناة بثها من خلال القمر الصناعي المشهور “نايل سات” عبر التردد 12654.

يمكن للمشاهدين في مختلف المناطق التمتع بمحتوى القناة بجودة قياسية (SD).

ويتميز معامل الترميز بقيمة 27500، مما يسهل استقبال القناة بوضوح عالٍ.

وهذه المعلومات تعكس التحسينات التي قامت بها القناة لضمان تقديم تجربة مشاهدة محسّنة وجودة عالية لمشاهديها، مما يعزز من مكانتها كواحدة من القنوات التلفزيونية المميزة في الجزائر.

طريقة ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2023

إذا كنت ترغب في ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2023 يمكنك اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بفتح قائمة الترددات على جهاز الاستقبال الخاص بك.

اختر الخيار “إضافة تردد جديد” إذا كان ذلك متاحًا، أو “تعديل تردد قائم” حسب نوع جهاز الاستقبال الذي تستخدمه.

قم بإدخال التردد الجديد لهذه القناة والذي يكون 12654.

أدخل بعد ذلك معدل الترميز الخاص بالقناة والذي يكون 27500.

وقم بتعيين استقطاب القناة على وضع عمودي.

تأكد من ضبط جودة الصورة على SD

من خلال اتباع هذه الخطوات، ستتمكن بسهولة من ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك لاستقبال هذه القناة بترددها الجديد، مما سيتيح لك الاستمتاع بمحتواها المتميز بجودة عالية وتجربة مشاهدة محسّنة.