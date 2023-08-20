متخليش حد يغفلك!! نصيب الفرد من الزيت والسكر لكل بطاقة في مقررات سبتمبر

وفي سياق فريد، تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير نصيب الفرد من الزيت والسكر لحاملي بطاقات التموين، حيث يتم صرفها بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن وفقًا للقواعد المحددة، بالإضافة إلى ذلك، يتم طرح جميع السلع الأساسية بأسعار تفضيلية، مما يتيح فرصة الحصول على المنتجات بأسعار مخفضة مقارنة بأسواق البيع التقليدية، امتدت رياح الأخبار خلال ساعات قليلة من المضى، ترتسم خبرًا مميزًا حيث يُزعم أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ارتأت أن تلحق عجلة الرفاهية بمستقبل شهر سبتمبر 2023، من خلال تدشين خطوة إضافية وهامة.

نصيب الفرد من الزيت والسكر

يُشاع أنها قد أضافت شيئًا جديدًا إلى بطاقات التموين، بمقدار 100 جنيه، معززة بذلك الأمل والتفاؤل في أرواح الناس، وقد قامت وزارة التموين بتحديد توزيعات متناسبة وفقًا للأفراد المشمولين بالبطاقة التموينية.

نصيب الفرد من الزيت والسكر ففي هذه السياقية الفريدة، يتم تخصيص 2 كيلو من السكر لكل فرد، مع حد أقصى يصل إلى 8 كيلو للعائلات المكونة من 4 أفراد، بالنسبة للزيت، فتأتي عبوة سعتها 800 مليلتر لكل فرد، مع حد أقصى لا يتجاوز 4 زجاجات للعائلات، وبخصوص الأرز، يتم تخصيص 2 كيلو للبطاقات التي تتجاوز عدد أفرادها ثلاثة، بينما يكون الحصص 1 كيلو للبطاقات ذات العدد الأفراد الأقل.

نصيب الفرد في العيش

مصادر داخل أروقة وزارة التموين قد نقلت لنا أنه حتى اللحظة لم يتخذ أي خطوات تجاه زيادة تموين الأسر بمقدار 100 جنيه في شهر سبتمبر من العام 2023 ولا نصيب الفرد من الزيت والسكر تمّ التأكيد على استمرار توزيع حصص التموين بنفس السياق الحالي، حيث يتلقى كل فرد من أفراد البطاقة سلعًا تموينية بقيمة 50 جنيهًا شهريًا حتى الفرد الرابع، ومن ثم 25 جنيهًا ابتداءً من الفرد الخامس، إلى جانب هذا، تُوزَّع 5 أرغفة من الخبز المدعم يوميًا لكل مواطن.