“هتتأجل ولا مش هتتأجل” وزارة التربية والتعليم تكشف حقيقة تأجيل الدراسة في مصر 2023 بسبب متحور كورونا وقرارات هامة حول العام الدراسي الجديد
حقيقة تأجيل الدراسة في مصر
تأجيل الدراسة 2024 بسبب متحور EG5
حالة من القلق والخوف والهلع بثت داخل نفوس الأهالي والطلاب خشية انتشار متحور فيروس كورونا في مصر بالتزامن مع بدء الدراسة، الأمر الذي جعل الكثيرين يتصورن تأجيل الدراسة لهذا العام حتى يتم إتباع الإجراءات الاحترازية بشأن الحد من انتشار الفيروس.
لكن صرحت مصادر مطلعة داخل الوزارة بأنه لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي من قبل الوزارة بتأجيل الدراسة للعام الدراسي المقبل، خاصة في ظل عدم الإعلان عن انتشار وظهور المتحور في مصر بصورة رسمية، وشددت الوزارة على أولياء الأمور عدم الانسياق وراء الشائعات وتلقي المعلومات من المصادر الرسمية.
هل تم طرح لقاح جديد في سبتمبر المقبل بالمدارس
أيضًا من بين الشائعات التي تم تداولها هو وجود طرح جديد للقاح وجرعة جديدة من التطعيمات المقرر تناولها لكبار السن والأطفال والحوامل والأكثر عرضة للإصابة بالأمراض الفيروسية، لكن حتى الآن أيضًا لم يتم الإعلان عن أي تداعيات أو إجراءات جديدة.