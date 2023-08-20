صدمة كبيرة للمواطنين!! بطاقة التموين تصرف خبز فقط لهؤلاء وتحديد حل المشكلة

يبحث الكثير عن تفاصيل بطاقة التموين تصرف خبز فقط لا سيما أنه من المتعارف عليه أن بطاقات التموين في العادة تقوم بصرف السلع التموينية، التي يحصل عليها المواطنون كل شهر ولكن عنوان مقالنا هذا يعني أنه يمكن لغير المستفيدين من الدعم التمويني أن يحصلوا على بطاقة تموين لصرف الخبز فقط وتكون منفصلة تماما عن باقي السلع التموينية، في حال لم يكونوا مشتركين في هذه المنظومة، لذلك سوف نضع لكم خطوات الحصول على بطاقة صرف الخبز فقط.

بطاقة التموين تصرف خبز فقط

لقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أنها قد قامت بعمل نظام جديد سوف يستفيد منه كافة المواطنين داخل المجتمع المصري في حالة لم يكن لديهم بطاقة تموينية، على أن يتم إعلان هذا الخبر تحت عنوان بطاقة التموين تصرف خبز فقط حيث يمكن للمواطنين غير المدرج اسمهم داخل البطاقات التموينية ومنظومة التموين أن يحصلوا على حصص تموينية شهرية من الخبز، تبعا للفئة التي يقومون باختيارها وشحنها.

علما بأن وزارة التموين أكدت على أن المواطنين يمكنهم أن يذهبوا إلى موقع بوابة مصر الرقمية للحصول على الحصص المناسبة من الخبز، ببطاقة منفصلة تماما عن بطاقة صرف السلع التموينية الشهرية المتعارف عليها داخل المجتمع المصري.

خطوات الحصول على بطاقة صرف الخبز التموينية

بعدما تعرفنا على تفاصيل أكثر بخصوص عنوان بطاقة التموين تصرف خبز فقط وجدنا أنه لا بد من وضع خطوات الحصول على بطاقة صرف الخبز التموينية، من خلال اتباع الخطوات الممنهجة التي أعلنت عنها الوزارة والتي أهمها أن يتم تسجيل هذا الطلب عبر بوابة مصر الرقمية، على أن تكون الخطوات كالتالي

أولا لا بد من أن يتم الدخول على موقع مصر الرقمية.

ثم بعد ذلك نختار خدمات التموين.

بعدها نقوم بالنزول لأسفل ثم نضغط على إضافة صرف تموين المستحق للخبز فقط.

بعد ذلك يتم إدخال رقم البطاقة التموينية الخاصة بمن قام بتقديم الطلب.

ثم نقوم بتأكيد تفعيل الخاصية من خلال إرسال رسالة نصية.

وهكذا تكون نجحت عزيزي المواطن في الحصول على بطاقة صرف الخبز من التموين فقط دون باقي السلع الغذائية، والتي من خلالها يمكنك أن تحصل على عدد مناسب من أرغفة الخبز الدعم ولكن بطريقة حرة.