“جهز نفسك لعثمان Kuruluş Osman” اضبط تردد قناة الفجر الجزائرية لمتابعة الموسم 5 من المؤسس عثمان

البحث عن تردد قناة الفجر الجزائرية يشهد حالة من التزايد لاسيما في ظل الإعلان عن اقتراب عرض الموسم الخامس من مسلسل المؤسس عثمان، الذي يعد من بين أكثر المسلسلات التاريخية الذي شهد جماهيرية وحب من قبل الجمهور من كافة أنحاء الوطن العربي، كما تتميز قناة الفجر أيضًا بعرض العديد من البرامج الهامة والمسلسلات الثقافية والتاريخية، وسوف نتعرف على تردد القناة عبر النايل سات من خلال هذا المقال.

تردد قناة الفجر الجزائرية

تعد قناة الفجر الجزائرية من بين القنوات المتميزة التي تعرض محتوى هادف ومختلف ما بين البرامج الثقافية والمسلسلات ذات اللمحة التاريخية ويمكنك ضبط تردد القناة كالآتي:

• التردد: 12645.

• معدل الترميز: 27500.

• معدل الرأسي للاستقطاب: H

• جودة القناة SD:

• اسم القناة على الرسيفر: الفجر.

تردد قناة الفجر دراما على العرب سات

تردد القناة: 10865.

القمر الصناعي: العرب سات.

الجودة: اتش دي.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

خطوات ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية 2023

يمكنك ضبط واستقبال القناة على جهازك وذلك عن طريق إتباع هذه الخطوات:

قم بالنقر على زر القائمة من خلال جهاز الريموت.

افتح قائمة الترددات ومنها اختر ” إضافة تردد جديد” ومن ثم أضف البيانات والمعلومات الخاصة بتردد القناة.

بعد إدخال التردد ومعدل الترميز وتحديد الاستقطاب اضغط على زر بحث وسوف يتم البدء في تثبيت كافة القنوات التي تحمل نفس التردد.

أهم المسلسلات التي تعرض من خلال قناة الفجر

هناك العديد من المسلسلات المتميزة التي تحظى بشعبية كبيرة في كافة الدول العربية تعرض من خلال القناة ومن بينها: