حجز تذاكر مباراة النصر والشباب الاهلي في دوري ابطال اسيا 2023 “ملحق اسيا” alawwal park

تم افتتاح بوابة حجز تذاكر مباراة النصر والشباب الاهلي في اللقاء الملحمي بملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الملحق المثير لبطولة دوري أبطال آسيا للموسم الحالي 2023. ستقام المباراة في يوم الثلاثاء القادم، الواقع في 22 من أغسطس 2023. بعد أن تأهل النصر بفوزه بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية في نفس العام، يطمح الفريق لتحقيق الانتصار وضمان تأهله في هذه المواجهة المهمة.

مباراة النصر والشباب الاهلي الاماراتي

ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أعلن النادي النصري عن انطلاق استعداداته للمباراة، خاصة بعد الهزيمة التي مني بها في مباراته الأخيرة ضد فريق الاتفاق في دوري “روشن”، ويجدر بالذكر أن فريق شباب الأهلي الإماراتي يعد منافسًا قويًا للنصر، مما يضفي طابعًا مثيرًا على هذه المواجهة المنتظرة.

حجز تذاكر مباراة النصر والشباب الاهلي منذ ساعات قليلة، أطلقت منصة “الأول بارك” البوابة السرية للتواصل مع عشاق الكرة، حيث تم الإعلان عن فتح أبواب حجز تذاكر معركة النصر والشباب الأهلي الإماراتي في الحدث الأبرز لبطولة آسيا، تباع التذاكر بأسعار متدرجة تبدأ من 30 ريال سعودي، والمدهش أن الأطفال الصغار الذين لم يتجاوزوا عامين سيكونون مدعوين دون أي تكلفة، بالنسبة لطريقة الحجز، هي سرًا خاصًا يجب اتباعه للوصول إلى هذه التجربة الفريدة.

حجز تذاكر مباراة النصر والشباب الاهلي

يمكنكم حجز تذاكر مباراة النصر والشباب الاهلي بهذه الخطوات البسيطة: