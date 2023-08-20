وزارة العمل تُعلن عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة عبر منصة مظلتي ” كشوفات pdf”

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة بعدما أعلنت وزارة العمل العراقية مؤخرًا عن افتتاح فترة التسجيل للمواطنين الراغبين في الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في البلاد. وقد شهدت هذه الخطوة إقبالًا كبيرًا حيث قام حوالي 300 ألف مواطن عراقي بتقديم بياناتهم وتسجيلهم في البرنامج. وفي هذا السياق، أكد السيد أحمد الأسدي، وزير العمل العراقي، أن جميع المواطنين في مختلف المحافظات سيتمكنون بسهولة من الاستعلام عن هذه القوائم عبر الإنترنت. سنقوم الآن بتقديم تفاصيل أدق حول كيفية الاستعلام عن هذه القوائم في الفقرة التالية من هذا المقال.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة

ستقوم وزارة العمل العراقية، برئاسة معالي الوزير أحمد الأسدي، بالكشف عن قائمة المستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية في العراق للدفعة الخامسة والوجبة التاسعة لعام 2023 من موقعها الرسمي بصيغة ملف PDF. سنقدم لك الآن تفصيلًا عن الخطوات التي يمكنك اتباعها للوصول إلى هذه اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة بسهولة:

ابدأ بزيارة موقع وزارة العمل العراقية على الإنترنت. ابحث عن الرابط المخصص لاستعراض قائمة المستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية. انتقل إلى صفحة الدفعة الخامسة والوجبة التاسعة لعام 2023. اختر خيار استخراج الملف بصيغة PDF. قم بتنزيل الملف على جهازك. استعرض قائمة المشمولين بالرعاية الاجتماعية واستفد من المعلومات المقدمة. لاحظ أنه من المتوقع أن تباشر وزارة العمل العراقية في صرف دفعات جديدة من برنامج الدعم، وهذا ما يمكنك الاطلاع على تفاصيله عبر الموقع الرسمي.

موقع منصة مظلتي لمعرفة اسماء المشمولين الدفعة الخامسة

في ظل التطلعات المتزايدة، يستمر البحث الجاد والمتواصل عن رابط قائمة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة الدفعة الخامسة في العراق، يشغل هذا البحث اهتمام العديد من المواطنين، حيث يسعون لمعرفة متى ستكون الأسماء جاهزة للإعلان عنها، من جانبها، قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بتقديم خدمة الاستعلام عبر الإنترنت، تتيح للمواطنين إمكانية الوصول إلى تلك القائمة من مكانهم في المنزل، وذلك عبر موقع الوزارة الإلكتروني ومنصة “مظلتي“.