بفرمان رسمي اعرف متربك هيزيد كام من 1 يوليو للعاملين بالحكومة المنطبق عليهم الشروط

يرغب البعض التعرف على الزيادة التي تم زيادة في شهر يوليو الجاري واقتراب موعد صرف المرتبات، ومن خلال مقالنا سنتعرف على كام من 1 يوليو للعاملين بالحكومة.

مرتبات ومعاشات شهر يوليو 2023

تطبق الحكومة علاوة دورية سنويًا مع بداية العام المالي الجديد في شهر يوليو حيث صرح الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر تبكير صرفها ليكون في شهر أبريل، قبل ان يتم تخفيف أثر الإصلاحات والأزمات الاقتصادية وقد تم رفعها من 7% إلى 8%.

كما انه تم صرفها في شهر إبريل 2023 الماضي، وانه لم تصدر الحكومة أو وزارة المالية أي بيانات عن زيادة مرتبات شهر يوليو 2023 ويتم بداية صرفها من يوم 23 يوليو الحالي ولمدة 5 أيام فقد تم صرف الزيادة من الشهر الماضي في ايام.

صرف مرتبات شهر يوليو 2023 الأحد 23 يوليو 2023.

وتم صرف مرتبات شهر يوليو 2023 الإثنين 24 يوليو 2023.

اما عن ثالث أيام صرف مرتبات شهر يوليو 2023 الثلاثاء 25 يوليو 2023.

ويتم صرف رابع أيام صرف مرتبات شهر يوليو 2023 الأربعاء 26 يوليو 2023.

ان خامس أيام صرف مرتبات شهر يوليو 2023 الخميس 27 يوليو 2023.

زيادة رواتب شهر يوليو 2023

صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال شهر مايو 2023 كما انه تم القيام بالاتفاق مع الجهاز المركزي للإدارة وجاءت حركة ترقيات الدرجات المستحقة يوليو الجاري والتي تبلغ مليار جنيه ويمكن لكل الموظفين المستحقين للترقيات الجديدة ان يتم التعرف على مرتبات شهر يوليو 2023 بعد الزيادة الجديدة.