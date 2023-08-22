شروط وطريقة التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي

التسجيل في تكافل وكرامة هذا ما يبح عنه المواطنين أصحاب الدخل المحدود، حيث أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي التابعة لجمهورية مصر العربية برنامج التحويلات النقدية المشروطة والمعروف باسم برنامج تكافل وكرامة، الذي يهدف إلى تطوير شبكات الأمان الاجتماعي وتقديم الإعانات والمساعدات للأسر الفقيرة التي تنخفض حالتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية في جميع أنحاء الجمهورية، كما يشمل البرنامج أيضًا الفئات غير القادرة على العمل مثل أصحاب الإعاقة ومن لديهم عجز كلي وكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عام، وسوف نوضح لكم بالتفصيل طريقة التسجيل في برنامج تكافل وكرامة في السطور التالية.

طريقة التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي

يستطيع المواطنين المستحقين التسجيل في برنامَج تكافل وكرامة بالرقم القومي عن طريق إتباع الخطوات الآتية:

التوجه إلى الوحدات الاجتماعية الموجودة في محل سكن المتقدم.

وتقديم نسخة من بطاقة الرقم القومي تشمل عنوان سكن المتقدم.

ونسخة من شهادة ميلاد أفراد الأسرة.

ونسخة من وثيقة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة بالنسبة للأرامل أو نسخة من شهادة المهجر أو ما يدل عن انحلال الزوجية.

نسخة مصورة من بطاقة التموين.

إحضَار بيان قيد مدرسي من المدرسة المقيد قيمها الأطفال من سن 6 سنوات إلى 18 سنة.

صورة من مستند إقرار الوصاية للأيتام.

صورة من شهادة السجن في حالة سجن الأم أو الأب.

مستند يثبت الإعاقة من الجهات الطبية وذلك في حالات المرض المزمن.

الفئات المستحقة لبرنامج تكافل وكرامة

يشمل برنامج تكافل وكَرامَة عدد كبير من المستحقين للدعم النقدي المقدم من وزارة التضامن لذلك سوف نوضح لكم الفئات المستفيدة في السطور التالية:

الأسر، واللذين يصل عددهم إلي 300 ألف أسرة مستحقة.

الطفل، أعمارهم بين 6 و 18 عام.

المرأة، وفي تعديل نص المادة 540 سنة 2015 أصبحت المرأة المعيلة التي لديها أبناء تجاوزت أعمارهم ألـ 18 عام ومقيدين بالتعليم وليس لديهم عائل من ضمن الفئات المستحقة لبرنامج تكافل وكرامة.

المسنين و ذوي الإعاقة.

شروط التسجيل في برنامج تكافل وكرامة

هناك بعض الشروط الضرورية التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي ويجب توافرها في الفئات المستفيدة من برنامج تكافل وتلك الشروط هي:

يشترط ألا يكون المستفيد يعمل في الحكومة أو القطاع العام أو الخاص بأجر تأميني يتجاوز 400 جنيه أو يحصل على معاش تأميني أو مساعدة من أي جهة.

يشترط في الأسرة المتقدمة للاستفادة من البرنامج أن يكون لديها أبناء من حديثي الولادة حتي عمر 18 عام والأطفال من سن 6 إلى 18 مقيدين في التعليم.

يجيب تقديم كافة الوثائق والمستندات اللازمة للتقديم.

يشترط في حالة العجز تقديم شهادة رسمية من قومسيون طبي تبين أن درجة الإعاقة تزيد عن 50%.

حالات وقف المساعدات للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة

هناك بعض الحالات التي تستلزم الإقصاء من برنامج تكافل وكرامة وتلك الحالات هي: