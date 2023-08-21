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ألحق خزن قبل متغلى” أسعار الدواجن داخل البورصة المصرية اليوم الإثنين 21-8-
أسعار الفراخ اليوم الاثنين الموافق 21/8/2023 ،وفي هذ التقرير اليومي، سنقدم لكم ملخصا لأسعار الدواجن في بورصة الدواجن يوم الاثنين 21 أغسطس 2023،و سيتم عرض هذه الأسعار وفقًا للقيم المعلنة في بورصات الدواجن في مصر،و يعتبر قطاع الدواجن أحد أهم قطاعات الزراعة والغذاء في العالم، وتتأثر أسعار الدواجن بشكل مستمر بالظروف الاقتصادية وتغيرات معدلات الإنتاج والطلب،و يرجى ملاحظة أنه بسبب الطبيعة المتقلبة لأسواق الدواجن، قد تختلف الأسعار في المزارع وشركات سماسرة الدواجن. سنعمل جاهدين لتقديم أحدث المعلومات المتاحة، ولكن يجب مراعاة أن هذه الأسعار قد تتغير في أي وقت نتيجة للظروف السوقية.
أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 21 اغسطس.
أسعار الدواجن في البورصة اليوم الاثنين.
سنقدم لكم الآن ملخصا تفصيليا لأسعار الدواجن في بورصة الدواجن اليوم، مع العلم بأن هذه الأسعار تختلف من بورصة إلى أخرى نظرًا للعوامل المتنوعة التي تؤثر على سوق الدواجن في كل بورصه ،وسنعرض لكم أسعار الدواجن في مصر اليوم، وفقًا لأسعار بورصة الدواجن في مصر، مثل بورصة الدواجن الرئيسية بنها وبورصة الدواجن العمومية وشركات سماسرة الدواجن مثل: “منير السقا – المرشد للدواجن – الوطنية للدواجن – بورصة الإيمان محمد عادل – الحاج مسعد نحلة – عبد المغيث – فوزي تفاحة – أحمد عامر – عنتر سرور عوضه” وغيرهم.
أسعار الدواجن اليوم الاثنين الموافق 21/8/2023
إليكم تقرير أسعار الدواجن اليوم في بورصة الدواجن في مصر، لحم الفراخ البيضاء: سعر الكيلو 57 جنيها للكيلو، بينما سجل لحم الفراخ الساسو ، سعر 103 جنيهات للكيلو ، وسجل لحم الفراخ البلدي سعر 112 جنيها للكيلو، ولحم أمهات الفراخ البيضاء، سعر 57 جنيها للكيلو، و أبيض بياض أرضي، سعر: 59 جنيها للكيلو، و أبيض بياض سلك سعر: 57 جنيها للكيلو،و أحمر بياض أبيض سعر 58 جنيها للكيلو،و أحمر بياض سلك سعر 54 جنيها للكيلو.
يرجى ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير وقد تختلف حسب البورصة والعوامل المؤثرة في سوق الدواجن. يرجى الاطلاع على التقرير المحدث للحصول على أحدث المعلومات حول أسعار الدواجن في بورصة الدواجن في مصر اليوم.