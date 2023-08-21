سنقدم لكم الآن ملخصا تفصيليا لأسعار الدواجن في بورصة الدواجن اليوم، مع العلم بأن هذه الأسعار تختلف من بورصة إلى أخرى نظرًا للعوامل المتنوعة التي تؤثر على سوق الدواجن في كل بورصه ،وسنعرض لكم أسعار الدواجن في مصر اليوم، وفقًا لأسعار بورصة الدواجن في مصر، مثل بورصة الدواجن الرئيسية بنها وبورصة الدواجن العمومية وشركات سماسرة الدواجن مثل: “منير السقا – المرشد للدواجن – الوطنية للدواجن – بورصة الإيمان محمد عادل – الحاج مسعد نحلة – عبد المغيث – فوزي تفاحة – أحمد عامر – عنتر سرور عوضه” وغيرهم.

إليكم تقرير أسعار الدواجن اليوم في بورصة الدواجن في مصر، ل حم الفراخ البيضاء: سعر الكيلو 57 جنيها للكيلو، بينما سجل لحم الفراخ الساسو ، سعر 103 جنيهات للكيلو ، وسجل لحم الفراخ البلدي سعر 112 جنيها للكيلو، ولحم أمهات الفراخ البيضاء، سعر 57 جنيها للكيلو، و أبيض بياض أرضي، سعر: 59 جنيها للكيلو، و أبيض بياض سلك سعر: 57 جنيها للكيلو،و أحمر بياض أبيض سعر 58 جنيها للكيلو،و أحمر بياض سلك سعر 54 جنيها للكيلو.