مفاجأة 🔥🔥ال1000 جنيه هيبقوا 125 ألف .. عرض ما يتفوتش لعملاء البنك الأهلي

ال1000 جنيه هيبقوا 125 ألف .. عرض ما يتفوتش لعملاء البنك الأهلي أعلن البنك الأهلى عن أحدث العروض التي يقدمها للعملاء, والتي تم تداولها من بعض الأشخاص حول عرض ال 1000 هيبقوا 125 ألف جنيه, وهذا العرض لشهر أغسطس الحالي وقام البنك بالإعلان عن هذه العروض ستكون سارية فقط للأشخاص المستفيدين من بطاقات الإئتمان المستخدمة في الشراء, ويحدد قيمتها للحد الأدنى بقيمة 1000 جنيه.

أحدث العروض للبنك الأهلي

يعمل البنك الأهلي دائما على تقديم أحدث العروض للعملاء لديها, ومن أهم هذه العروض التي قام بتقديمها هي عروض بطاقات الإئتمان وهي عروض مميزة ولا تصدق لإنها جوائز نقدية قد تصل إلى 125 ألف حنيه مصري, ولكن لتستفيد بهذه العروض يجب أن تكون إستخدمت بطاقة الإئتمان في الشراء من خلال أماكن البيع الإلكتروني لدى بعض التجار أو بإمكانك الشراء من مواقع الإنترنت, وتحدد قيمة الشراء بالحد الأدنى 1000 جنيه وسيتم دخولك على السحب النقدي على الجوائز التي تبدأ من 20 ألف جنيه, والسحب بدأ من شهر أغسطس ويستمر إلى شهر سبتمبر, وقرر البنك بأن صاحب البطاقة الذي لم يحصل على الجائزة خلال هذا الشهر يمكنه الحصول عليها في الشهر الجاري وهو شهر سبتمبر القادم.

شروط البنك الأهلي للعملاء

قام البنك الأهلي بتحديد الشروط التي تسري عليها العروض من خلال البطاقات الإئتمانية وهي تسري على بطاقات معينة, ومنها بطاقة فيزا كلاسيك وفيزا ماستركارد ومصر للطيران وماستركارد تيتانيورم وفيزا جولد وفيزا بلاتينيوم وفيزا ورلد سجنتشر ورلد أليت وأنفينيت, وقرر البنك الأهلي بتحديد جائزتان شهريا لكل نوع بطاقة من البطاقات الماضية, وتجمع أربع جوائز لشهر يوليو وأغسطس وتبدأ الجوائز بشرط أن تكون قد إشتريت من البطاقة الخاصة بك 1000 جنيه, ويدخل صاحب البطاقة السحب من خلال البنك ولكن تكون فرصة الفوز مرة واحدة لكل شخص ولا يمكنه الفوز مرة أخرى, ولا يجوز للعميل التنازل عن الجائزة للغير ويقوم البنك بصرف شيك لصاحب البطاقة بقيمة الجائزة, وعند إيقاف البطاقة لأي ظرف لا يحق للعميل الدخول على السحب, وتصرف الجائزة بأخر يوم من شهر أغسطس الحالي, والذين لا يتم السحب على بطاقتهم يمكنهم السحب خلال شهر سبتمبر القادم ويتم حصولهم على الجائزة.