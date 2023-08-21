محدش هيزعل تاني السعـــادة في الشوارع زغروووطة كبيرة زيادة المعاشات شهر سبتمبر لتلك الفئات

زيادة المعاشات لشهر سبتمبر يقترب موعد صرف المعاشات لشهر سبتمبر 2023 ويبحث الكثير من أصحاب المعاشات حول موعد صرف المعاش, لذلك تستعد وزارة التضامن الإجتماعي والهيئة القومية للتأمينات لصرف المعاشات في اليوم الأول من شهر سبتمبر ويستمر موعد الصرف حتى العاشر من سبتمبر, وتكون بالزيادات المقررة وهي بنسبة %15 والتي تم صرفها بالفعل خلال شهر إبريل الماضي, و تكون بالحد الأدنى 170 جنيه وحتى 1635 جنيه كحد أقصى.

حقيقة زيادة المعاشات لشهر سبتمبر 2023

هناك الكثير من الأقاويل عن زيادة معاشات شهر سبتمبر 2023 والتي جاءت من قبل الألاف من المواطنين بجميع المحافظات بالجمهورية عبر صفحات التواصل الإجتماعي, والتي تسببت في حالة من الجدل بين المواطنين المستفيدين من المعاشات, لذلك قامت هيئة التأمينات الإجتماعية بتوضيح هذا الأمر بإنه تم بالفعل صرف الزيادات في شهر إبريل الماضي, بقرار من السيد الرئيس محمد عبد الفتاح السيسي وتم صرفها بالزيادات الأتية:

زيادة الشريحة الأولى التي يكون معاشها بقيمة 1300 جنيه تصل إلى 1495 بعد الزيادة وبالنسبة للشريحة الثانية التي تبلغ قيمة معاشها 2300 جنيه تصل إلى 2645 جنيه بعد الزيادة, وتزيد الشريحة الثالثة التي تكون معاشها 3500 جنيه إلى 4025 جنيه بعد الزيادة أما الشريحة الرابعة التي يبلغ معاشها 4300 جنيه تصل إلى 4945 جنيه, بينما الشريجة الخامسة التي يكون معاشها 5300 جنية تصل إلى 6095 جنيه, والشريحة الأخيرة وهي التي تكون معاشها 6500 جنيه تصل إلى 7475 جنيه وهذه هي الزيادات التي تم صرفها بالفعل سابقا.

طريقة الإستعلام عن المعاشات الجديدة لشهر سبتمبر 2023

وفرت وزارة التضامن الإجتماعي موقع للإستعلام عن الزيادات الخاصة بالمعاشات والأمور التي تخص هذا الموضوع, تسهيلا للمواطن ومعرفة الحقائق التي تخص المعاشات وهذا من خلال إستخدام الطريقة الأتية:

أولا عليك بالدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية وهذا من خلال هذا الرابط الإلكتروني https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx بعد الدخول إلى الرابط ستظهر لك قائمة على الشاشة, يمكنك من خلالها كتابة إسم المستخدم وإدخال رقم الهوية وكلمة المرور الخاصة بالشخص وملىء جميع البيانات والضغط على قائمة إستعلام, وفي خلال ثواني معدودة سوف تظهر لك قيمة المعاشات على حسب كل شريحة للمواطنين.