دي الصدمة الكبرى!! الفايدة هتخليك في عالم فووووق… اطلع شوفو أعلى فايدة شهادات استثمار خيال من بنك مصر

يقدم بنك مصر باقة من شهادات الإدخار التي تتميز بالعديد من المميزات والتي تتناسب ايضاً مع جميع احتياجات العملاء من حيث المدة و القيمة وأيضاً العملة المحلية ، ويساعدك بنك مصر في إتاحة شراء الشهادة من أي فرع من فروع البنك الموجودة في انحاء محافظات مصر او عن طريق الانترنت البنكي و تطبيق الهاتف المحمول، ويقدم بنك مصر نوعين من الشهادات وهما شهادة بنك مصر المحلية و شهادة بنك مصر الاجنبية و سنتواصل في الموضوع الاول شهادات بنك مصر المحلية.

شهادات بنك مصر المحلية

من شروط شهادة القمة وشهادة ابن مصر تصدر هذه الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط، وتكون مدة الشهادة 3 سنوات، الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويكون العائد ااشهري بمعدل ثابت تنافسي يتناقص سنوياً خلال فترة الشهادة، وتستطيع ايضاً استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الاصدار الخاص بالشهادة، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، أما عن شهادة الادخار ذات العائد الثابت وتكون لمدة خمس سنوات فتكون الشهادة متاحة للأفراد الطبيعيين فقط، وتكون مدة الشهادة: 5 سنوات، ويكون الحد الأدنى لشراء الشهادة 1200 جنيه ومضاعفاتها أما عن العائد فيكون شهري بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد السنوي، معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة و يمكن صرفه شهرياً / سنوياً، ويمكنك استعادة قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها، أما عن شهادة أمان المصريين

فهي عبارة عن شهادة ادخارية و تكون مدتها ثلاث سنوات وتجدد تلقائيا لمدتين فقط يقوم بإصدارها البنك للمفاهمة في فكرة دعم مبادرة الشمول المالي وهي عبارة عن شهادة اسمية بالجنية المصري وأيضا شاملة تأمين على الحياة.

خصائص الشهادة وشروطها:

تتوافر الشهادة للأفراد المصريين بداية من سن 18 سنة وحتى 59 سنة، مدة الشهادة: 3 سنوات، تصدر الشهادة فئة 500 جنيه ومضاعفاتها بحد اقصى 2500 جنيه في جميع البنوك المشاركة، يتم صرف العائد من خلال حساب العميل الحالي، يتم الإعفاء من كافة المصاريف خلال شراء الشهادة، لا يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات، تمنح الشهادة وثيقة تأمين على الحياة، يمكن استرداد الشهادة في أي وقت.

شهادات ادخار بنك مصر بالعملات الأجنبية

شهادة ايليت بالدولار الأمريكي وتصدر هذه الشهادة للأفراد الطبيعيين من المصريين والأجانب وتكون مدة الشهادة 3 سنوات، أما الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، ويكون معدل العائد ثابت طوال فترة الشهادة ويصرف ربع سنوياً بالدولار الأمريكي، ومتاح استرداد الشهادة أو جزء منها بعد مرور مدة 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة وذلك تبعاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة، وتستطيع الاقتراض بضمان الشهادة بالجنيه المصري.

أما عن شروط شهادة القمة بالدولار الأمريكي فهي:

متاح إصدار الشهادة للأفراد الطبيعيين من المصريين والأجانب، ومدة الشهادة 3 سنوات، ويكون الحد الأدنى لشراء هذه الشهادة قيمة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها.