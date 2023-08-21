“بجد ولا اشاعة؟!” هل سيتم إضافة 100 جنيه على بطاقات التموين الشهر الجاي؟؟.. الوزارة ترد

خلال الساعات القادمة تداولت أخبار تفيد بأنه سيتم اضافة 100 جنيه على بطاقات التموين بداية من شهر سبتمبر القادم، كاشفة أنه سيتم اضافة 100 جنيه على قيمة الحصة الرسمية التي تحصل عليها الأسرة من الدعم التمويني وفقا لعدد الأفراد المقيدين على تلك البطاقة، وقد قامت وزارة التموين بالكشف عن حقيقة الخبر خلال تصريحات رسمية.

هل سيتم إضافة 100 جنيه على بطاقات التموين الشهر الجاي؟؟

وكشفت مصادر بوزارة التموين أن حتى تلك اللحظة لم يتم صدور أي قرار يفيد بزيادة 100 جنيه على بطاقات التموين بداية من شهر سبتمبر القادم، علاوة أن حصة الفرد من التموين كما هي ولم يطرأ عليها أي تغير سواء بالزيادة أو النقصان، حيث يحصل كل فرد من أفراد البطاقة على سلع تموينية بقيمة 50 جنيه حتى الفرد الرابع، وبداية من الفرد الخامس يحصل كل فرد على سلع بقيمة 25 جنيه، كما يحصل كل فرد على 5 أرغفة من الخبز المدعم بشكل يومي، مشيرة إلى أن أي زيادة في مقررات الدعم التمويني، يقرها مجلس الوزراء، فيما تطبق الوزارة ما تقره الحكومة فقط وليس من شأنها إقرار زيادة في التموين أو في حصة الفرد من المقررات التموينية.

نصيب الفرد من السلع التموينية شهر سبتمبر 2023

كما يتم تحديد قيمة السلع التموينية شهر سبتمبر 2023 وفقا لعدد أفراد الأسرة المدرجين على البطاقة، وفقا لما يلي: