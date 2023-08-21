املى الفريزر فراخ.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 21 اغسطس 2023 في الأسواق بكم كرتونة البيض

الثروه تعد من أهم ما تنتجه البلاد ومن أكثر ما طولي له الجهات المعنية الاهتمام لأن لحوم الدواجن تعد هي اللحوم البيضاء الأعلى من حيث نسبة ومعدل استهلاك اليومي ويحتاج السوق الاستهلاكيةإالى توفرها كميات كبيره منها بشكل دائم ومستمر ومن خلال التقرير نتعرف بالتفصيل على الأسعار الحالية للدواجن من مختلف أنواعها حيث يقبل المستهلك بشكل يومي على معرفه القيمة السعرية للكيلو جرام من الدجاج الأبيض والدجاج الساسو والدجاج الأمهات والدجاج البلدي حيث تعد تلك السلالات هي الأعلى من حيث نسبة المبيعات كما تضخ منها كميات كبيرة في الأسواق المحلية اليوم.

أسعار الدواجن اليوم الاثنين 21 اغسطس 2023

انخفضت المؤشرات الخاصة بأسعار الدواجن في السوق المحلية اليوم 20 من أغسطس 2023 في مختلف الأسواق الشعبية وهذا ما حقق رواج التجاري أفضل واستهلاك أعلى ومن الجدير بلذكر أن الانخفاضات السعرية يمكن أن تتحقق وفق ما تخطط له الجهات المعنية من أجل تشجيع إقامة مختلف المشروعات الخاصة بقطاع الدواجن وفيما يلي نتعرف على أسعار الدواجن من مختلف أنواعها بعد أن انخفض سعر الكيلو لكل نوع منها في مختلف الأسواق الاستهلاكية.

سعر الدجاج الأبيض

انخفض السعر الخاص بالدجاج الأبيض حيث تتراوح الأسعار ما بين 62 وحتى 64 وذلك هو سعر الدجاج الأبيض للمستهلك بينما يصل السعر إلى 53 جنيه في المزرعة كما أعلنت عنه البورصة المحلية الرئيسية للدواجن اليوم، يذكر أن الانتاج الاجمالي المحلي كل عام من الدجاج يصل إلى نحو مليار ونصف دجاجة، وهذا وفق ما صدر عن وزير الزراعة مؤخرا، ويبلغ سعر الكيلو من البانيه ما بين 155 وحتى 160 جنيه مصري.

أسعار الدواجن الساسو

الساسو متواجد بالأسواق المحلية بسعر يصل إلى 102 جنيه مصري وقد يصل في بعض الأسواق إلى سعر 105 جنيه ويختلف السعر باختلاف المنطقه السكنية، وسعر الكيلو من الدجاج البلدي إلى 100 جنيه مصري في السوق المحلية.

أسعار الدواجن الأمهات

تتوفر الأمهات اليوم تباع بالسعر 55 جنيه مصري للكيلو كما أعلنت عنه البورصه المحلية ويصل للمستهلك بسعر يقرب من نحو 62 جنيه.